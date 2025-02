Vàng miếng SJC tăng gần triệu đồng

Sáng 1.2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025), giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.801 USD/ounce, cao hơn hôm qua gần 2 USD. Trong nước, Công ty vàng Mi Hồng (TP.HCM) niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 86,8 triệu đồng/lượng, bán ra 88,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 800.000 đồng ở chiều bán ra so với ngày 29 tết. Tương tự, vàng nhẫn 3 số 9 tại Mi Hồng cũng tăng từ 400.000 - 800.000 đồng, đưa giá mua lên 86,7 triệu đồng, bán ra 88,5 triệu đồng.

Các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý khác như SJC, PNJ, Phú Quý vẫn không thay đổi giá mua bán vàng miếng như trước khi nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 với mức mua vào 86,8 triệu đồng và bán ra 88,8 triệu đồng. Nếu theo mức tăng tương tự của Mi Hồng thì vàng miếng SJC tại các công ty này có khả năng khi mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tết sẽ vượt xa 90 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC sáng 1.2 tăng thêm gần triệu đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá vàng thế giới trụ vững trên đỉnh cao kỷ lục sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát khớp với dự báo. Cụ thể, trong tháng 12.2024, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tăng 2,6% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức tăng trong tháng 11.2022, nhưng khớp với dự báo từ các chuyên gia Dow Jones. Khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, PCE lõi ghi nhận mức tăng 2,8%, cũng đúng như kỳ vọng của thị trường và không thay đổi so với tháng trước. Nếu xét theo tháng, PCE tổng thể tăng 0,3% trong khi PCE lõi tăng 0,2%, cả hai đều phù hợp với dự báo.

Những quan điểm trái chiều về lãi suất của Fed và Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang gây ra sự bất ổn trên thị trường. Ông Donald Trump kêu gọi hạ lãi suất, còn Fed muốn giữ nguyên. Điều đó khiến nhu cầu trú ẩn vào vàng gia tăng.