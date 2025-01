Giá vàng hôm nay 16.1.2025: Tăng cao lên 87 triệu đồng

Sáng 16.1, giá vàng trong nước đồng loạt tăng. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 85 triệu đồng, bán ra 87 triệu đồng, tăng 600.000 đồng so với hôm qua. Các công ty kinh doanh vàng như Phú Quý, PNJ… cũng mua bán vàng miếng bằng giá công ty SJC.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 được SJC mua vào lên 84,8 triệu đồng, bán ra 86,5 triệu đồng, tăng 400.000 đồng so với hôm qua; Công ty PNJ tăng 500.000 đồng ở chiều mua vào, lên 85,2 triệu đồng và tăng 800.000 đồng ở chiều bán ra, lên 87 triệu đồng…

Giá vàng sáng 16.1 tăng mạnh lên 87 triệu đồng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng lên 2.696,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 23 USD. Kim loại quý tăng cao sau khi lạm phát của Mỹ công bố ở mức thấp. Theo số liệu công bố từ Cục Thống kê Lao động Mỹ trong ngày 15,1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2024 tăng 0,4% so với tháng trước đó, cao hơn dự báo 0,3% của các chuyên gia. Nếu so với cùng kỳ, CPI tăng 2,9%, khớp với kỳ vọng. Tuy nhiên, khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 3,2% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 3,3% của các chuyên gia và mức tăng 3,3% của tháng 11.2024. Một điểm sáng đáng chú ý là giá nhà ở - chiếm tới một phần ba trong số trong rổ tính CPI - chỉ tăng 0,3% trong tháng và 4,6% so với cùng kỳ, mức tăng yếu nhất kể từ tháng 1.2022. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy áp lực từ chi phí nhà ở đang dần hạ nhiệt.

Thị trường tài chính đã phản ứng tích cực với những con số này như chứng khoán Mỹ đi lên. Một số nhà phân tích cho rằng dù lạm phát Mỹ ở mức thấy nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu giảm về 2% mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mong muốn. Do vậy nhiều nhà đầu tư dự báo Fed giữ nguyên lãi suất khi tổ chức cuộc họp chính sách vào cuối tháng này.