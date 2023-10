Giá vàng hôm nay 5.10.2023: Vàng nhẫn 'bốc hơi' gần 1 triệu đồng

Giá vàng sáng 5.10 trong nước quay đầu đi xuống. Chẳng hạn, vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank được mua vào 68,2 triệu đồng và bán ra 68,7 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng 68,2 triệu đồng và bán ra 68,9 triệu đồng, giảm 50.000 đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SJC mua vào 55,45 triệu đồng và bán ra 56,5 triệu đồng, giảm 100.000 đồng…

Như vậy chỉ trong vòng 1 tuần, vàng nhẫn 4 số 9 của SJC đã giảm 850.000 đồng trong khi vàng miếng cùng thương hiệu hầu như không thay đổi. Điều này khiến khách hàng mua vàng nhẫn bị lỗ gần 2 triệu đồng mỗi lượng do chênh lệch giá mua bán vẫn tiếp tục duy trì ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng sáng 5.10 trong nước giảm nhẹ NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 1.827 USD/ounce nhờ đồng USD hạ nhiệt. Chỉ số USD-Index đã giảm xuống dưới ngưỡng 107 điểm từ cuối ngày 4.10. Vàng được hỗ trợ sau thông tin số việc làm trong lĩnh vực tư nhân Mỹ tăng nhẹ hơn nhiều so với dự báo. Kết quả khảo sát cơ hội việc làm do ADP công bố ngày 3.10 cho thấy thị trường Mỹ có 9,6 triệu cơ hội việc làm trong tháng 9, cao hơn so với dự báo 8,8 triệu việc làm từ các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc thăm dò của Dow Jones. Thị trường lao động khả quan có thể cho phép Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm chạm mốc 5% trong phiên 4.10 khiến kim loại quý khó hồi phục cao. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007 lợi suất trái phiếu này lên mức cao đầy bất ngờ. Tương tự, lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm leo lên 3%, cao chưa từng thấy kể từ năm 2011. Tại Nhật Bản, hợp đồng hoán đổi lãi suất dựa trên lãi suất cho vay qua đêm kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 1% lần đầu tiên kể từ tháng 1.2023...

Lãi suất cao hơn đã làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế và kéo lãi suất vay thế chấp nhà ở lên gần 8%. Kết quả là nhu cầu vay thế chấp tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1996. Lãi suất hay lợi suất trái phiếu neo cao thông thường đều gây tác động tiêu cực cho giá vàng.