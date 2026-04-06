Giá vàng hôm nay 6.4.2026: Thổi bay hơn 1 triệu đồng/lượng

Cùng giảm 1 triệu đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 170,1 triệu đồng, bán ra 173,1 triệu đồng; ACB mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng; Công ty Mi Hồng mua vào 171 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vàng miếng 900.000 đồng, còn 170,1 triệu đồng, bán ra giảm 1,4 triệu đồng, xuống 173,1 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 1 - 1,1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 169,9 triệu đồng, bán ra 172,9 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 169,9 triệu đồng, bán ra 172,9 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm hơn 1 triệu đồng/lượng ẢNH:: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm mạnh 36 USD mỗi ounce trong phiên giao dịch đầu tuần, xuống 4.642 USD, có thời điểm chạm đến mức 4.600 USD. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng biến động theo hình chữ V và có lúc giảm lên đến 1,5%. Trong 30 ngày qua, giá kim loại quý đã giảm hơn 10%, tương đương 530 USD/ounce.

Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng trước của Mỹ đã gây áp lực lên giá vàng. Cục Thống kê Lao động cuối tuần qua báo cáo rằng số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ đã tăng 178.000 trong tháng 3. Con số này vượt xa dự báo của giới chuyên gia, khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng việc làm chỉ khoảng 65.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%, thấp hơn so với mức 4,4% của tháng 2. Các nhà kinh tế trước đó dự báo tỷ lệ này sẽ không thay đổi. Cùng với con số khả quan chung, Cục Dự trữ Liên bang cũng nhận được thêm một tín hiệu tích cực khác, khi lạm phát tiền lương thấp hơn dự kiến.

Giá vàng gần đây đang gặp khó khăn do cuộc chiến ở Iran gây ra các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trên thị trường năng lượng, khiến giá dầu tăng lên trên 100 đô la một thùng. Nguy cơ lạm phát toàn cầu đã khiến các ngân hàng trung ương trên thế giới phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.