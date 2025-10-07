Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 7.10.2025: Vũ điệu tăng giá vẫn tiếp tục, tiến tới mốc 141 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/10/2025 08:47 GMT+7

Giá vàng trong và ngoài nước đồng loạt tăng lên mức cao kỷ lục.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 138,6 triệu đồng, bán ra 140,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá mua vàng lên 138 triệu đồng, bán ra 140,6 triệu đồng. Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào mỗi lượng vàng miếng lên 138,6 triệu đồng, bán ra 140,6 triệu đồng… Như vậy, chỉ trong 24 giờ qua, vàng đã tăng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tăng từ 300.000 - 700.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào lên 135 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 134,8 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 7.10.2025: Đồng loạt tăng mạnh, lên cao kỷ lục - Ảnh 1.

Vàng liên tục tăng cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất từ trước đến nay khi kim loại quý trên thị trường thế giới liên tục xác lập các mức kỷ lục mới. Giá vàng thế giới không ngừng tăng khi thêm 20 USD/ounce so với chiều 6.10, lên 3.961 USD/ounce, mức cao nhất mà kim loại quý đạt được là 3.978,5 USD/ounce. Vàng thế giới đang tiến dần đến mức 4.000 USD/ounce.

Việc Mỹ dự kiến cắt giảm lãi suất trong năm nay và viễn cảnh chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài đã thúc đẩy nhu cầu kim loại quý của giới giao dịch và nhà đầu tư. Giá vàng đã tăng khoảng 50% trong năm nay. Các quỹ giao dịch vàng đã tăng trưởng trở lại vào tuần trước, với sự đóng góp của các nhà đầu tư tư nhân vào đợt tăng giá mới nhất và tổng lượng vàng nắm giữ đã tăng mạnh nhất trong hơn ba năm vào tháng trước.

Với mức giá gần 4.000 USD/ounce, một số nhà đầu tư trên thị trường thế giới đã tỏ ra thận trọng. Nhóm hàng hóa tại Bank of America là một trong những nhóm dự báo giá vàng sẽ đạt 4.000 đô la vào đầu năm sau. Nhiều tín hiệu và điều kiện kỹ thuật đa khung thời gian cảnh báo về sự cạn kiệt của xu hướng tăng khi giá vàng tiến gần đến ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nếu vậy, một đợt củng cố hoặc điều chỉnh có thể diễn ra trong quý 4.

