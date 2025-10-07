Vàng tăng kỷ lục, dự kiến thu thuế người bán vàng

Vượt 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng liên tục trong ngày 6.10, xác lập các mức kỷ lục hơn 140 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC nhiều lần trong ngày với tổng mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào lên 138,1 triệu đồng, bán ra 140,1 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vào lên 137,5 triệu đồng, bán ra 140,1 triệu đồng.

Giá vàng tăng vượt 140 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng nhẫn có tốc độ tăng nhanh hơn, thêm 1,7 triệu đồng/lượng sau nhiều lần điều chỉnh. Công ty Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức cao nhất ở 138,3 triệu đồng/lượng, mua vào 135,3 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vào với giá 134,3 triệu đồng, bán ra 137,1 triệu đồng/lượng… Cả giá vàng nhẫn và vàng miếng đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng trong nước tăng mạnh khi kim loại quý thế giới lên 3.950,6 USD/ounce, tăng 62 USD mỗi ounce, tương ứng 1,5%. Trong 30 ngày qua, vàng đã tăng hơn 360 USD/ounce, khoảng 10% và ghi nhận mức tăng gần 50% trong một năm trở lại đây, cộng thêm

1.300 USD/ounce. Mức giá 4.000 USD/ounce đang là mục tiêu tâm lý quan trọng, với động lực lớn đến từ chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu trú ẩn an toàn toàn cầu. Giới đầu tư vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng này, yếu tố được cho là sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, tài sản không sinh lãi nhưng an toàn trong giai đoạn bất ổn.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng cao, đến 2 - 3 triệu đồng/lượng mà người dân vẫn mua thì mức thuế vài trăm ngàn đồng vẫn có thể chấp nhận được. Ông Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho biết giá vàng thế giới đã tăng 7 tuần liên tiếp và đã tiến rất gần con số 4.000 USD/ounce. Động lực cho kim loại quý này chủ yếu đến từ khả năng lạm phát tiềm ẩn và các cuộc xung đột trên thế giới. Chính sách thuế quan của Mỹ có thể sẽ khiến lạm phát tại nước này tăng lên. Để ứng phó với tình huống này, Mỹ sẽ chủ động hạ lãi suất, và các nước khác cũng làm theo. Chính sách nới lỏng tiền tệ đồng loạt với mục tiêu phòng vệ tình trạng đình đốn kinh tế sẽ là nền tảng hỗ trợ tốt cho giá vàng. Bên cạnh đó, xung đột thế giới cũng là một động lực.

"Giá vàng thế giới có những biến động bất thường ở mức giá cao kỷ lục. Trong tuần này, kim loại quý có thể chạm mức 3.991 USD/ounce. Sau đó, nếu giá vàng điều chỉnh giảm qua 3.880 USD/ounce thì đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc. Trường hợp chỉ điều chỉnh nhẹ, giữ trên mức hỗ trợ 3.930 USD/ounce, giá vàng thế giới sẽ vượt 4.000 USD/ounce", ông Dương Anh Vũ dự báo.

Dự kiến thu thuế người bán vàng

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 60 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng giá 66,4%. Còn vàng nhẫn tăng 53 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương đương mức lên giá 63%. Tốc độ tăng giá vàng trong nước chậm hơn thế giới khiến giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới 14,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 11 triệu đồng/lượng. Điều lạ lùng là dù giá vàng tăng liên tục, lực bán vẫn rất thấp. Đại diện Công ty SJC cho biết, dù người bán đã tăng hơn nhưng không đủ cung cấp cho phía mua vàng. Do vậy, công ty đang hạn chế bán cho mỗi khách 1 lượng vàng miếng và 1 chỉ vàng nhẫn.

Với sự biến động mạnh của giá vàng trong những năm qua, những người nắm giữ vàng có lợi nhuận lớn. Vì thế, theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng với vàng trong dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, ủng hộ việc tính thuế trên vàng vì đây là khoản thu nhập bị bỏ quên, chưa được đề cập trong thời gian qua. Các kênh đầu tư hiện nay như chứng khoán, bất động sản đều thực hiện tính thuế tương ứng 0,1% trên giá chuyển nhượng và 2% trên giá bán. Do đó thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng là có thể chấp nhận được trong giai đoạn này. Với giá từ 138 - 140 triệu đồng/lượng hiện nay, nếu thuế suất 0,1% thì mỗi lượng vàng bán ra sẽ chịu thuế 138.000 đồng. "Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng cao, đến 2 - 3 triệu đồng/lượng mà người dân vẫn mua thì mức thuế vài trăm ngàn đồng vẫn có thể chấp nhận được", ông Tú nói.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cũng cho rằng vàng là kênh đầu tư, sinh lời nên việc tính thuế là hợp lý. Theo quy định, mua bán vàng miếng hiện nay phải thực hiện ở những điểm giao dịch được cấp giấy phép từ Ngân hàng Nhà nước. Thế nhưng, một số cá nhân vẫn mua bán vàng miếng tự do. Chính vì vậy, khi áp dụng thuế đối với giao dịch vàng miếng thì có thể thị trường tự do sẽ diễn ra giao dịch nhiều hơn. Do đó, để chính sách thuế được khả thi thì nên có sàn giao dịch vàng tập trung. Các công ty, cá nhân mua bán vàng thực hiện qua sàn nhằm tăng tính khả thi của chính sách thuế, đồng thời tránh đầu cơ, thao túng giá vàng.

Ngoài ra, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân còn kiến nghị việc phân biệt đánh thuế vàng miếng, không đánh thuế vàng trang sức dễ dẫn đến xu hướng đầu tư vàng nhẫn gia tăng. Vàng nhẫn 4 số 9 được xem là vàng trang sức. Thực tế trong những năm gần đây, nhu cầu người dân tích trữ vàng nhẫn tăng lên. Do đó, ban soạn thảo dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân cũng cần tính toán vàng hàm lượng 4 số 9 thì tính thuế, còn dưới mức này được xem là vàng trang sức.