Giá vàng chính thức vượt 140 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Bảo tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 1,5 triệu đồng. Giá mua vào lên 138,1 triệu đồng, bán ra 140,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vào lên 137,5 triệu đồng, bán ra 140,1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC vượt mức 140 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng vào chiều cùng ngày, lên 1,7 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức cao nhất với 138,3 triệu đồng/lượng, mua vào 135,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 134,3 triệu đồng, bán ra 137,1 triệu đồng… Cả giá vàng nhẫn và vàng miếng đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Kim loại quý trên thị trường thế giới chưa có dấu hiệu dừng lại khi xuất hiện mức giá 3.950,6 USD/ounce. Vàng đã tăng 62 USD mỗi ounce, tương ứng 1,5%. Trong 30 ngày qua, vàng đã tăng hơn 360 USD/ounce, tương đương 10% và ghi nhận mức tăng giá gần 50% trong một năm trở lại đây khi thêm 1.300 USD/ounce. Mức 4.000 USD/ounce đang là mục tiêu tâm lý quan trọng, với động lực lớn đến từ chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu trú ẩn an toàn toàn cầu. Giới đầu tư vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng này, yếu tố được cho là sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, tài sản không sinh lãi nhưng an toàn trong giai đoạn bất ổn.