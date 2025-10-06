Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Vàng SJC tiến sát 140 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/10/2025 11:47 GMT+7

Vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, tiến sát mức 140 triệu đồng. Vàng thế giới liên tục phá kỷ lục.

Các công ty SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… tiếp tục tăng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong vòng vài giờ đầu ngày 6.10 lên 1 triệu đồng. Giá mua vào vàng miếng SJC lên 137,6 triệu đồng, bán ra 139,6 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC. So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng 55,4 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng giá 65,6%.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 liên tục được điều chỉnh theo hướng tăng lên. Công ty Bảo Tín Minh Châu 3 lần tăng giá vàng nhẫn chỉ trong vòng 1 giờ, tổng mức tăng 1 triệu đồng, mua vào lên 134,6 triệu đồng, bán ra 137,6 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng tăng giá vàng nhẫn 1 triệu đồng, lên 133,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 136,5 triệu đồng. Công ty SJC cũng tăng giá lên 133,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 136,1 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng nhẫn từ trước đến nay và tăng 52 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương đương mức lên giá 62%.

- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng sát 140 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Kim loại quý trên thị trường đã không ngừng tăng lên trong sáng 6.10, lập kỷ lục ở 3.927 USD/ounce. Vàng thế giới đã tăng 37 USD/ounce, tương đương 1%. Dữ liệu kinh tế Mỹ không mấy khả quan khi chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa. Trong khi đó, thị trường chờ đợi các dữ liệu cá nhân, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tuần này.

Tốc độ tăng giá vàng trong nước chậm hơn thế giới khiến giá vàng trong nước rút ngắn mức đắt đỏ. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 11 triệu đồng/lượng.

Cuộc đua vàng miếng bắt đầu: Vì sao được chuộng và đắt hơn vàng nhẫn?

Đại diện Công ty SJC cho biết, ở mức giá cao, khách hàng đi bán vàng tăng lên. Tuy nhiên, lượng vàng này không đủ cung cấp cho phía mua vàng. Lượng khách đến mua vẫn ở mức cao hơn bán ra. Do vậy, công ty đang hạn chế bán cho mỗi khách 1 lượng vàng miếng và 1 chỉ vàng nhẫn.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 6.10.2025: Vượt 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6.10.2025: Vượt 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong và ngoài nước tăng mạnh, lập các mức giá kỷ lục mới.

Khám phá thêm chủ đề

vàng SJC giá vàng Mỹ vàng nhẫn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận