Vàng SJC tiến sát 140 triệu đồng/lượng

Các công ty SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… tiếp tục tăng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong vòng vài giờ đầu ngày 6.10 lên 1 triệu đồng. Giá mua vào vàng miếng SJC lên 137,6 triệu đồng, bán ra 139,6 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC. So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng 55,4 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng giá 65,6%.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 liên tục được điều chỉnh theo hướng tăng lên. Công ty Bảo Tín Minh Châu 3 lần tăng giá vàng nhẫn chỉ trong vòng 1 giờ, tổng mức tăng 1 triệu đồng, mua vào lên 134,6 triệu đồng, bán ra 137,6 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng tăng giá vàng nhẫn 1 triệu đồng, lên 133,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 136,5 triệu đồng. Công ty SJC cũng tăng giá lên 133,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 136,1 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng nhẫn từ trước đến nay và tăng 52 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương đương mức lên giá 62%.

Giá vàng miếng SJC tăng sát 140 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Kim loại quý trên thị trường đã không ngừng tăng lên trong sáng 6.10, lập kỷ lục ở 3.927 USD/ounce. Vàng thế giới đã tăng 37 USD/ounce, tương đương 1%. Dữ liệu kinh tế Mỹ không mấy khả quan khi chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa. Trong khi đó, thị trường chờ đợi các dữ liệu cá nhân, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tuần này.

Tốc độ tăng giá vàng trong nước chậm hơn thế giới khiến giá vàng trong nước rút ngắn mức đắt đỏ. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 11 triệu đồng/lượng.

Cuộc đua vàng miếng bắt đầu: Vì sao được chuộng và đắt hơn vàng nhẫn?

Đại diện Công ty SJC cho biết, ở mức giá cao, khách hàng đi bán vàng tăng lên. Tuy nhiên, lượng vàng này không đủ cung cấp cho phía mua vàng. Lượng khách đến mua vẫn ở mức cao hơn bán ra. Do vậy, công ty đang hạn chế bán cho mỗi khách 1 lượng vàng miếng và 1 chỉ vàng nhẫn.