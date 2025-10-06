Giá vàng hôm nay 6.10.2025: Vượt 139 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 137,1 triệu đồng, bán ra 139,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng mỗi lượng, lên 136,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 139,1 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 500.000 đồng mỗi lượng, lên 137,1 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 139,1 triệu đồng… Đây là mức cao nhất của vàng từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng tăng 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 133,2 triệu đồng, bán ra 136,2 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 132,9 triệu đồng, bán ra 135,7 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 132,9 triệu đồng, bán ra 135,9 triệu đồng…

Giá vàng tăng mạnh, lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng mạnh 16 USD mỗi ounce, lên 3.902 USD, mức cao kỷ lục mà kim loại quý đạt được là 3.920 USD. Quốc hội Mỹ không thể thống nhất thông qua dự luật ngân sách mới vẫn chưa ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Nhưng bế tắc chính trị này càng kéo dài, tác động cuối cùng sẽ càng lớn.

Vàng đang bước vào tuần tăng thứ 7 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm. Nguyên nhân chính đến từ dòng tiền lớn chảy vào thị trường kim loại quý khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn giữa bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị leo thang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến nhà đầu tư lo ngại về tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ và điều này đang hỗ trợ mạnh cho giá vàng. Mốc 4.000 USD/ounce có thể không còn xa nữa. Những đồn đoán về việc châu Âu tái sử dụng dự trữ vàng của Nga và xung đột tại khu vực châu Âu đang tiếp thêm lực đẩy tâm lý cho thị trường kim loại quý.

Theo giới phân tích, các ngân hàng trung ương cùng nhà đầu tư tổ chức trên toàn thế giới vẫn duy trì trạng thái mua ròng vàng, củng cố xu hướng tăng bền vững của giá kim loại quý này. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo, nếu Trung Quốc tạm dừng mua vàng, giá có thể chịu áp lực điều chỉnh giảm mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vàng đang trở thành công cụ phòng thủ hiệu quả đối với các nhà đầu tư tổ chức. Việc đồng USD suy yếu và lo ngại suy thoái tại Mỹ càng củng cố vai trò "nơi trú ẩn an toàn" của vàng trên thị trường quốc tế.