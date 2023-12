Giá vàng hôm nay 9.12.2023: Vàng nhẫn 'bốc hơi' 350.000 đồng, mất mốc 62 triệu

Sáng 9.12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm thêm 100.000 đồng so với hôm qua, đưa giá mua xuống 72,9 triệu đồng/lượng. Ngược lại, SJC tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra sau một ngày, lên 74,1 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC lại tăng lên 1,2 triệu đồng, cao hơn 200.000 đồng so với hôm qua.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SJC giảm mạnh 350.000 đồng, đưa giá mua xuống 60,6 triệu đồng và bán ra xuống 61,65 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn SJC tiếp tục giữ nguyên mức 1,05 triệu đồng mỗi lượng. Đà giảm của vàng nhẫn theo cùng xu hướng thế giới.

Giá vàng nhẫn SJC sáng 9.12 giảm mạnh ĐÀO NGỌC THẠCH

Biến động vàng ngày 8.12: Vàng không còn nhiều động lực tăng giá?

Giá vàng thế giới giảm mạnh về sát ngưỡng 2.000 USD. Cuối tuần, kim loại quý đang ở mức 2.005,5 USD/ounce, giảm 25 USD so với hôm qua. Kim loại quý lao dốc mạnh và thậm chí có thời điểm xuống dưới mốc 2.000 USD/ounce do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến của Mỹ.

Cụ thể, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 199.000 việc làm trong tháng 11. Số liệu này cao hơn một chút so với ước tính 190.000 của các chuyên gia do Dow Jones khảo sát cũng như cao hơn mức tăng 150.000 ghi nhận vào tháng 10. Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ khiến một số nhà phân tích cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ chậm cắt giảm lãi suất như dự đoán.

Theo ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập tại New York, cho hay vàng đóng cửa ở mức thấp, giảm 150 USD so với mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tuần này đã làm thay đổi câu chuyện về cuộc họp của Fed. Dù vậy, các nhà giao dịch vẫn đang hy vọng vào một kết quả thân thiện từ cuộc họp sắp tới của Fed và điều đó sẽ ngăn chặn sự điều chỉnh sâu hơn của vàng.