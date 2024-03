Giá vàng hôm nay 9.3.2024: Vàng nhẫn đắt 'bỏng tay', chạm 70 triệu đồng

Sáng 9.3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 79,7 triệu đồng/lượng, bán ra 82,2 triệu đồng. So với sáng hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 400.000 đồng ở chiều bán ra và xác lập kỷ lục mới.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng mạnh thêm 850.000 đồng sau một ngày và lập đỉnh cao nhất lịch sử. Cụ thể, SJC mua vàng nhẫn lên 67,85 triệu đồng và bán ra lên 68,25 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào lên 68,58 triệu đồng, bán ra 69,78 triệu đồng, tăng 700.000 đồng...

Giá vàng đồng loạt lập kỷ lục mới sáng 9.3 KHẢ HÒA

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 2.179,6 USD/ounce. Thậm chí, hợp đồng vàng tương lai đạt mức 2.185 USD/ounce. Kim loại quý tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới sau khi báo cáo cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ gia tăng và tăng trưởng tiền lương ở mức vừa phải mặc dù tăng trưởng việc làm tăng tốc trong tháng 2.

Cụ thể trong tháng 2, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 275.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo 198.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế và cũng cao hơn so với mức 229.000 trong tháng 1. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,9% dù tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đi ngang ở mức 62,5%. Tiền lương chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo. Nếu so với cùng kỳ, tiền lương tăng 4,3%, thấp hơn dự báo tăng 4,4% và cũng thấp hơn mức 4,5% của tháng trước. Đây là chỉ số được theo dõi sát sao vì có tác động tới lạm phát.

Thị trường không biến động quá nhiều sau thông tin trên, với các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gần như đi ngang. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh và đồng USD cũng đi xuống. Điều này đã hỗ trợ giá vàng tăng mạnh.

Phát biểu trên CNBC, ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho rằng báo cáo việc làm này sẽ được coi là một trong những thông tin giúp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đi đúng hướng trong tháng 6 khi bắt đầu giảm lãi suất. Giá vàng nhìn chung sẽ tiếp tục có xu hướng cao hơn, mặc dù có thể cần phải có một đợt củng cố ngắn hạn...