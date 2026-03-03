Giá vàng lao dốc không phanh khi căng thẳng Trung Đông vẫn leo thang

ACB giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào xuống 185,2 triệu đồng, bán ra 187,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá bán vàng miếng SJC 600.000 đồng/lượng, xuống 187,6 triệu đồng, trong khi giá mua tăng 300.000 đồng, lên 184,8 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đóng cửa sau khi giảm 1,2 triệu đồng/lượng trước đó, mua vào còn 185,2 triệu đồng, bán ra 188,2 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý…. cũng có mức giá tương tự, mua vào 185,2 triệu đồng, bán ra 188,2 triệu đồng.

Giá vàng giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng nhẫn tại các đơn vị cũng sụt giảm nhanh sau đà tăng mạnh trước đó, mỗi lượng vàng mất 2,7 triệu đồng. Điều hy hữu là Công ty Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý… mua vàng nhẫn với giá 185,2 triệu đồng, bán ra 188,2 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 184,9 triệu đồng, bán ra 187,9 triệu đồng…

Dù vàng trong nước giảm từ 2,7 - 3,7 triệu đồng mỗi lượng nhưng tốc độ điều chỉnh giá vẫn không thể theo kịp đà lao dốc của kim loại quý thế giới. Giá vàng thế giới từ mức 5.380 USD/ounce xuống 5.240 USD/ounce, sau đó tăng nhanh theo hình chữ V và lên lại 5.267 USD/ounce. Thông tin xung đột tại khu vực Trung Đông vẫn liên tục được đưa ra nhưng vàng quay đầu giảm nhanh khiến giới đầu tư trong nước không khỏi bất ngờ.

Giá vàng thế giới giảm do lực bán chốt lời diễn ra mạnh khi giá USD tăng nhanh khiến vàng giảm không phanh. Chỉ số USD - Index tiếp tục tăng thêm 0,6 điểm, lên 99,17 điểm. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua.