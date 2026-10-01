Giá vàng 'lao dốc' suốt 8 tháng, đu đỉnh lỗ 50 triệu/lượng

Khoảng 8 tháng qua (29.1 - 1.10), giá vàng miếng SJC giảm mạnh từ mức đỉnh 188,3 - 191,3 triệu đồng (mua - bán) ghi nhận lúc 13 giờ 4 ngày 29.1.

Hôm nay 1.10, giá vàng miếng SJC chốt ngày ở 141,3 - 144,3 triệu đồng. Như vậy, so với vùng đỉnh ngày 29.1, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 47 triệu đồng, đồng nghĩa người mua lỗ 50 triệu đồng.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng, giá bạc đồng loạt giảm mạnh ẢNH: ĐAN THANH

Từ cuối tháng 1 tới nay, mỗi lượng vàng miếng SJC đã trải qua nhiều vùng giá bán ra như: 190 triệu đồng, 172 triệu đồng, 166 triệu đồng, 150 triệu đồng, 140 triệu đồng... Giá ghi nhận thấp nhất ngày 11.6 với 136 triệu đồng/lượng.

Tính riêng 2 tháng trở lại đây (1.8 -1.10), giá bán ra vàng miếng SJC dao động trong khoảng 141 - 150,6 triệu đồng/lượng.

Giá niêm yết thấp nhất ghi nhận ngày 1.8 với 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua - bán) và cao nhất là ngày 25.8 với 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự vàng, giá bạc cũng trải qua 8 tháng "lao dốc không phanh" kể từ cuối tháng 1. Hôm nay 1.10, giá bạc chìm sâu dưới 60 triệu đồng/kg.

Tại thời điểm sát 18 giờ 30, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra mỗi kg như sau: 56,5 - 58,26 triệu đồng; 57,06 - 58,82 triệu đồng; 56,66 - 58,42 triệu đồng.

Như vậy, so với vùng đỉnh ghi nhận ngày 29.1 (bán ra 123,68 triệu đồng/kg), giá bán ra mỗi kg bạc đã giảm gần 65 triệu đồng, đồng nghĩa người mua lỗ hơn 66 triệu đồng.

Chênh lệch giá vàng có thể quay về 17 - 18 triệu/lượng

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trên thị trường vàng từ đầu năm tới nay là chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi biến động rất mạnh.

Lúc chênh cao nhất, giá vàng trong nước đắt hơn tới trên 30 triệu đồng/lượng và lúc chênh thấp nhất, mức đắt đỏ hơn duy trì ở 5 - 6 triệu đồng/lượng.

Hôm nay 1.10, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Gần đây, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đang dần được kéo giãn ẢNH: ĐAN THANH

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhận định từ nay tới cuối năm, chênh lệch này có thể được kéo giãn lên 17 - 18 triệu đồng/lượng.

Tổng hòa nhiều yếu tố, triển vọng thị trường vàng từ nay tới cuối năm vẫn khá tích cực. Giá vàng thế giới khả thi tăng lên 4.700 - 4.800 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, sau giai đoạn khá ế ẩm từ khoảng tháng 6 đến tháng 8, nhu cầu vàng gần đây đã khởi sắc trở lại, đặc biệt đối với vàng miếng SJC.

Trong khi đó, nguồn cung vàng miếng SJC trên thị trường vẫn tương đối khan hiếm. Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng như Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI... dù niêm yết giá vàng miếng SJC nhưng cơ bản không có hàng để bán.

Tại cửa hàng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), khách có thể mua được vàng, song lượng cung vàng các ngày khác nhau. Không loại trừ trường hợp có ngày Công ty SJC không có vàng để bán, khách đến mua thậm chí phải về tay không.

"Từ nay tới cuối năm, nếu giá vàng thế giới dần tăng, giá vàng trong nước sẽ tăng theo và ngược lại. Trong bối cảnh nguồn cung cơ bản khan hiếm, đặc biệt khi nhu cầu mua vàng SJC tăng mạnh trở lại, giá vàng trong nước có thể tăng nhanh hơn giá thế giới hoặc giảm chậm hơn giá thế giới, qua đó khiến chênh lệch giá tiếp tục nới rộng ra như những năm trước đây", ông Phương lý giải.