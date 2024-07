Giá vàng lập đỉnh mới

Do hiện thị trường vàng trong nước không liên thông với giá quốc tế nên có nhiều thời điểm vàng trong nước cao hơn nhiều so với giá quốc tế. Với sự can thiệp thị trường vàng từ Ngân hàng Nhà nước, khả năng giá vàng tại thị trường VN sẽ không còn chênh lệch khá xa so với quốc tế.

Ông Suan Teck Kin, Tập đoàn UOB