Giá vàng lên đỉnh, USD tăng kịch trần

Giá vàng như "tàu lượn siêu tốc"

Ngày 15.4, giá vàng miếng SJC tăng, giảm bất thường, nhiều người ví biến động của giá vàng như "tàu lượn siêu tốc" bởi sau khi lên đỉnh 85,8 triệu đồng mỗi lượng liền đổ đèo giảm nhanh. Cụ thể, đầu ngày Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đột ngột tăng mạnh giá vàng miếng 2,4 triệu đồng, lên mức mua vào 83,3 triệu đồng, bán ra 85,5 triệu đồng/lượng.

Các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng có mức tăng cao như Tập đoàn Doji tăng 2,7 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 83 triệu đồng, bán ra 85,8 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2,2 triệu đồng, mua vào lên 82,9 triệu đồng, bán ra 85,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất trên thị trường từ trước đến nay.

Giá vàng SJC tăng lên đỉnh ở mức 85,8 triệu đồng/lượng NGỌC THẮNG

Nhưng đến đầu giờ chiều, giá kim loại quý bị "thổi bay" từ 1,4 - 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Các đơn vị có giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 81,8 - 81,9 triệu đồng, bán ra còn 84,1 triệu đồng/lượng. Mức độ rủi ro trên thị trường tăng lên khiến các đơn vị kinh doanh tăng khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán lên 2,2 - 2,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn có mức tăng chậm hơn, chỉ từ 200.000 - 800.000 đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào lên 75,18 triệu đồng (mức cao nhất trong ngày lên 75,48 triệu đồng), bán ra 76,88 triệu đồng (cao nhất lên 77,18 triệu đồng) mỗi lượng; Tập đoàn Doji mua vào 75,55 triệu đồng, bán ra 77,45 triệu đồng/lượng; Công ty SJC mua vào 74,65 triệu đồng, bán ra 76,65 triệu đồng/lượng…

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng vào đầu ngày lên mức cao 2.374 USD/ounce nhưng sau đó sụt giảm nhanh về 2.350 USD/ounce. Điều này làm cho giá vàng trong nước càng trở nên đắt đỏ. Vàng miếng SJC cao hơn quốc tế lên 13,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn từ 5 - 5,6 triệu đồng/lượng.

Lý giải biến động mạnh của giá vàng, đại diện Công ty SJC cho biết người dân mua vàng trong sáng 15.4 tăng cao, mỗi người vào mua từ 3 - 10 lượng làm cho giá tăng nhanh. "Tâm lý lo ngại vàng tăng ở nhiều người khi căng thẳng giữa Iran và Israel diễn ra. Đến chiều, lực bán vàng trên thị trường xuất hiện khiến giá đảo chiều đi xuống. Thêm vào đó, thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chuẩn bị đấu thầu vàng khiến lực bán vàng xuất hiện, đảo ngược tình thế", vị này giải thích.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, nhận định: Thông tin căng thẳng giữa Iran - Israel đã dịu lại nên giá vàng thế giới đi xuống. Tuy nhiên, giá vàng trong nước đang chịu nhiều tác động từ việc đấu thầu vàng từ NHNN. Khả năng trong tuần này đấu thầu thì giá sẽ "sập" nhanh, vì thế mua bán vàng thời điểm này cần hết sức thận trọng.

Giá USD trong ngân hàng lập đỉnh

Hôm qua (15.4), tỷ giá USD/VND trong các NH thương mại liên tục được điều chỉnh tăng và lập đỉnh mới. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua USD bằng tiền mặt là 24.930 đồng, mua chuyển khoản 24.960 đồng và bán ra 25.300 đồng/USD, tăng 90 đồng so với đầu ngày và tăng tổng cộng 120 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, NH BIDV nâng giá mua USD lên 24.989 đồng và bán ra lên 25.299 đồng/USD, tăng 140 đồng so với cuối tuần qua; Eximbank nâng giá mua lên 24.900 đồng, bán ra 25.300 đồng/USD, tăng 120 - 130 đồng... Đây là tỷ giá USD/VND cao nhất từ trước đến nay trong hệ thống NH thương mại. So với đầu năm, giá USD tại các NH đã tăng khoảng 850 đồng/USD, tương đương tăng gần 3,4%.

Ngân hàng tăng giá USD kịch trần NGỌC THẮNG

Các NH tăng giá USD kịch trần cho phép khi lên 25.300 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố ở mức 24.096 đồng/USD, tăng 14 đồng so với cuối tuần qua. Với biên độ +/-5% so với tỷ giá trung tâm, giá sàn và giá trần áp dụng cho các NH là 22.892 - 25.300 đồng/USD.

Cũng theo đà đi lên, giá USD tự do cuối ngày được mua vào 25.550 và bán ra 25.620 đồng/USD, tăng từ 70 - 100 đồng so với ngày trước đó. Tổng cộng giá USD tự do đã tăng hơn 3,7% từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, giá USD thế giới không biến động nhiều khi chỉ số USD-Index cuối ngày đạt 105,9 điểm.

Phó tổng giám đốc một NH cổ phần cho biết về tổng thể, nguồn ngoại tệ trên thị trường dồi dào khi cán cân thương mại trong 3 tháng đầu năm 2024 ước tính xuất siêu 8,08 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 4,93 tỉ USD). Thế nhưng trong đó, khu vực kinh tế trong nước lại nhập siêu 4,49 tỉ USD, chỉ có khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 12,57 tỉ USD. Như vậy, khối doanh nghiệp trong nước có nhu cầu USD cao hơn.

Theo chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh, hôm qua cả giá USD và giá vàng thế giới giảm nhẹ nhưng trong nước tăng cao. Điều này có vẻ trái ngược nhưng thực tế đôi khi biến động tại VN có lúc đi chậm hơn thế giới. Trong những ngày qua, giá vàng liên tục tăng cũng tác động kéo giá USD đi lên. Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ giá hối đoái tại VN lên cao là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Hiện tại, thị trường vẫn chưa thể biết được khi nào Fed bắt đầu giảm lãi suất (LS) như dự kiến đưa ra từ đầu năm. Nhiều dự báo trước đó cho rằng Fed có thể giảm LS từ tháng 6 nhưng xác suất cho dự báo này đã giảm mạnh. Nhiều người chuyển sang dự báo Mỹ sẽ hạ LS từ tháng 7 với mức thấp.

Ông Khánh lưu ý, rất nhiều người cho rằng khi Fed thực hiện giảm LS thì USD sẽ giảm giá. Tuy nhiên, điều này có thể không diễn ra trong thực tế. Vì USD vẫn đang gắn liền với nhiều cặp tiền tệ khác cũng như vàng vẫn được neo bằng USD. Nhiều NH trung ương ở châu Âu, Úc, Canada… đều đưa ra dự báo sẽ cắt giảm LS trong năm nay.

Giả sử các NH này thực hiện giảm LS trước Fed hoặc mức giảm mạnh hơn thì khi đó, giá các đồng tiền khác sẽ giảm mạnh hơn USD. Hay nói cách khác, dù Fed bắt đầu giảm LS thì đồng bạc xanh vẫn giữ giá trị ở mức cao. Vì vậy, áp lực từ USD lên tỷ giá hối đoái của nhiều nước, trong đó có VN, vẫn rất lớn.

Bên cạnh đó, do VN cũng giảm mạnh LS tiền đồng trong năm 2023 nên chênh lệch LS giữa tiền đồng với USD thu hẹp. Nếu nhìn từ việc một số NH đã tăng nhẹ LS huy động tiền gửi thì có thể thấy đây cũng là phản ứng với việc giá USD tăng. Áp lực lên tỷ giá hối đoái có thể vẫn còn kéo dài trong ngắn hạn.