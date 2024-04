Giá USD tăng vọt lên đỉnh mới

Chiều nay (15.4), các ngân hàng tăng mạnh giá USD. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua USD bằng tiền mặt là 24.900 đồng, mua chuyển khoản 24.930 đồng và bán ra 25.270 đồng. So với sáng đầu ngày, giá USD tăng thêm 60 đồng so và tăng tổng cộng 90 đồng so với cuối tuần qua.

Giá USD ngân hàng chiều 15.4 tăng lên đỉnh 25.300 đồng NGỌC THẮNG

Tương tự, ngân hàng BIDV tăng giá USD lên 24.960 đồng và bán ra lên 25.270 đồng; tăng 60 - 70 đồng so với đầu ngày và tăng 125 đồng so với cuối tuần qua; Eximbank nâng giá mua lên 24.900 đồng, bán ra 25.300 đồng, tăng 120 - 130 đồng... Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng. So với hồi đầu năm, giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 850 đồng, tương đương tăng gần 3,4%.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.096 đồng, tăng 14 đồng so với cuối tuần qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 22.892 - 25.300 đồng. Như vậy, hiện các ngân hàng đã nâng giá bán USD lên sát mức trần theo quy định.

Báo cáo mới đây của Công ty chứng khoán Rồng Việt nhận định, đồng USD sẽ duy trì sức mạnh hiện tại ít nhất cho đến khi Fed cắt giảm lãi suất. Áp lực tỷ giá tăng mạnh trong quý đầu năm ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định thị trường tiền tệ và nhu cầu vốn trong nền kinh tế yếu dẫn đến dư thừa thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng...

Trong khi đó, giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index vẫn xoay quanh 105,17 điểm, giảm nhẹ so với đầu ngày. Theo một số nhà phân tích, nhà đầu tư có tâm lý thận trọng trên thị trường ngoại hối khi giá vàng tăng cao và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) từ tháng 6 giảm xuống.