Giá USD hôm nay 12.4.2024: Ngân hàng 'bật' tăng mạnh, tự do giảm sâu

Ngày 12.4, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 36 đồng, lên 24.082 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng mạnh giá USD 50 đồng, Vietcombank mua vào lên 24.800 - 24.830 đồng, bán ra 25.170 đồng; ACB mua vào 24.800 - 24.850 đồng, bán ra 25.250 - 25.180 đồng… Giá USD trong ngân hàng thấp hơn tự do 350 đồng. Đồng bạc xanh tự do mua vào 25.450 đồng, bán ra 25.530 đồng, giảm 25 đồng so với ngày hôm qua.



Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 1 - 5.4) tăng 9.769 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đạt khoảng 378.991 tỉ đồng, bình quân 75.798 tỉ đồng/ngày. Các kỳ hạn giao dịch chủ yếu qua đêm chiếm 77%; kỳ hạn 1 tuần chiếm 19% tổng doanh số giao dịch. Lãi suất các giao dịch USD kỳ hạn dưới 6 tháng biến động nhẹ trong biên độ hẹp từ giảm 0,08% đến tăng 0,01%. Lãi suất USD duy trì ở mức cao hơn tiền đồng từ 1,3 - 2,6%/năm, dao động từ 5,28 - 6,05%/năm.

Ngân hàng tăng mạnh giá USD NGỌC THẮNG

Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng không đáng kể, chỉ số USD-Index dao động quanh mức 105,2 điểm. Mỹ công bố chỉ số sản xuất tháng 3 thấp hơn dự kiến, điều này đồng nghĩa Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sẽ trì hoãn trong thời gian tới. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 3, giảm so với mức tăng dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này đã tăng 2,1%, so với mức tăng ước tính 2,2%.

Tuy nhiên thông tin đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã hỗ trợ USD tăng giá. Có 211.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ trong tuần đầu tháng 4, thấp hơn so với mức với dự báo là 215.000, phản ánh tình trạng thắt chặt thị trường lao động kéo dài.

Trong bài phát biểu ngày 11.4, các quan chức Fed cũng nhấn mạnh lại sự cần thiết phải tiếp cận "một cách từ từ" trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.