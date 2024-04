Giá USD hôm nay 11.4.2024: Đồng loạt tăng cao cả trong nước và thế giới

Ngày 11.4, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 10 đồng, lên 24.046 đồng mỗi USD. Các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD 10 đồng, Eximbank lên 24.710 - 24.790 đồng chiều mua vào, bán ra lên 25.120 đồng; Vietcombank mua vào 24.750 - 24.780 đồng, bán ra 25.120 đồng; ACB mua vào 24.750 - 24.800 đồng, bán ra 25.100 - 25.140… Trên thị trường tự do, giá USD tăng 50 đồng, lên 25.505 đồng chiều mua vào, bán ra 25.585 đồng.



Giá USD tăng NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế cũng tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,7 điểm, lên 105,2 điểm khi dữ liệu lạm phát ở Mỹ công bố tăng cao hơn dự kiến vào tháng 3, đẩy thời điểm dự kiến cắt giảm lãi suất lần đầu tiên từ tháng 6 sang tháng 9. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 3, cao hơn so với mức dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 3,5%, cao hơn so với dự báo 3,4%.

Sau dữ liệu CPI, công cụ FedWatch của CME cho thấy, các nhà giao dịch đã giảm đặt cược khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 6, từ mức 57% vào hôm 9.4, xuống 17%. Thị trường đang dự đoán khả năng Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, với xác suất 66%.

Biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed được công bố ngày 10.4 cho biết, các quan chức Ngân hàng Trung ương Mỹ lo lắng tiến trình lạm phát đang chậm lại và họ có thể phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.