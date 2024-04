Giá USD hôm nay 10.4.2024: Ngân hàng đứng yên trong khi thị trường tự do tăng

Sáng 10.4, giá USD trong nước biến động trái chiều. Chẳng hạn, Vietcombank giữ nguyên giá mua 24.760 đồng, bán ra 25.130 đồng. Riêng BIDV giảm 10 đồng khi mua vào còn 24.805 đồng và bán ra 25.115 đồng... Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.036 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng từ 30 - 40 đồng so với hôm qua. Giá USD tự do được mua vào 25.340 đồng và bán ra 25.450 đồng, cao hơn các ngân hàng thương mại khoảng 320 đồng.

Giá USD sáng 10.4 trong ngân hàng biến động trái chiều NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index hiện còn 103,88 điểm, thấp hơn hôm qua 0,1 điểm. Theo Reuters, đồng USD giao dịch giằng co khi các nhà đầu tư thận trọng trước dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ công bố trong hôm nay (10.3).

Thị trường đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ. Một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế kỳ vọng CPI của Mỹ sẽ tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,4% trong tháng 2. CPI cơ bản cũng dự kiến sẽ tăng 0,3% trong tháng 3. Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng dự kiến được công bố chính thức.

Dữ liệu của CME Group cho thấy, nhà đầu tư dự báo Fed có khả năng cắt giảm lãi suất với 25 điểm đầu tiên vào tháng 6 với xác suất 58%, tăng so với mức 52% hôm đầu tuần.

Mới đây, các nhà phân tích của Bank of America nhận định, nếu Fed không bắt đầu hạ lãi suất trong tháng 6 thì khả năng cao là cơ quan này sẽ tiếp tục án binh bất động trong nửa cuối năm - khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đến gần. Ngân hàng này đưa ra lưu ý, nếu Fed nói với thị trường rằng việc giảm lãi suất trong tháng 6 là không hợp lý thì các nhà hoạch định chính sách cũng khó có lý do gì để giảm lãi suất trong những tháng còn lại của năm...