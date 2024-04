Giá vàng nhẫn ‘đứt phanh’, giảm hơn 1,2 triệu đồng/lượng

Tập đoàn Doji giảm giá vàng nhẫn 1,2 triệu đồng sau khi đẩy giá lên mức kỷ lục 78,6 triệu đồng/lượng, mua vào 75,85 triệu đồng, bán ra 77,4 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 76,08 triệu đồng, bán ra 77,88 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 76,1 triệu đồng, bán ra 77,7 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 74,8 triệu đồng, bán ra 76,6 triệu đồng… Giá mua vào của các đơn vị thấp hơn bán ra từ 1,5 - 1,8 triệu đồng mỗi lượng.



Trong khi giá vàng miếng SJC tăng nhẹ trở lại 100.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 82,3 triệu đồng, bán ra 84,3 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 82,2 triệu đồng, bán ra 84,2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 82,25 triệu đồng, bán ra 84,15 triệu đồng… Khoảng cách giữa giá mua và bán vàng vẫn duy trì 2 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn cao hơn thế giới 5,6 - 6,7 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC cao hơn ở mức 13,1 triệu đồng. Giá vàng trong nước giảm, ngược chiều so với giá thế giới. Kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng 11 USD/ounce so với đầu ngày, lên 2.346 USD/ounce. Thị trường trong nước lo ngại nhà điều hành bán vàng can thiệp thị trường hay cho các doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất vàng nhẫn, giá sẽ giảm nhanh.

Trước áp lực giảm giá, một số cá nhân bán vàng chốt lời chờ cơ hội mới.