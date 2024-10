Giá vàng nhẫn tăng mạnh gần 1 triệu đồng mỗi lượng

Công ty Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 850.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 85,65 triệu đồng, bán ra 86,65 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng mỗi lượng vàng nhẫn 4 số 9 thêm 800.000 đồng, mua vào 85,5 triệu đồng, bán ra 86,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn với giá 85,48 triệu đồng, bán ra 86,48 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn so với mức giá đầu ngày, lên 84,7 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 86,1 triệu đồng… So với đầu tháng 10, giá vàng nhẫn đã tăng 3,2 - 3,6 triệu đồng mỗi lượng. Vàng nhẫn đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng nhẫn hiện đang thấp hơn vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng/lượng.



Giá vàng nhẫn tăng vọt ẢNH: THANH XUÂN

Các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC đồng loạt tăng giá mua lên 86 triệu đồng/lượng, bán ra 88 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được rao bán lên 88,3 - 88,8 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC tăng nhanh đã đẩy mức cao hơn giá kim loại quý quốc tế lên lại mức 4,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý trên thị trường quốc tế vẫn tiếp tục tăng lập kỷ lục mới ở mức 2.733 USD/ounce, tăng thêm 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng. So với đầu tháng 10, giá vàng quốc tế đã tăng 96 USD/ounce, tương đương đi lên 3,6%. Đà tăng giá của vàng kéo dài từ ngày 9.10 đến nay và chưa có đợt điều chỉnh nào. Do đó, kim loại quý có thể sẽ giảm giá bất cứ lúc nào khi nhà đầu tư thực hiện bán vàng chốt lời các trạng thái mua trước đó.