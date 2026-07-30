Giá vàng quay đầu giảm chiều 30.7

Từ khi mở cửa thị trường tới hơn 14 giờ hôm nay 30.7, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh 2 lần với 1 nhịp tăng trong buổi sáng và 1 nhịp giảm trong buổi chiều.

Hiện, giá mỗi lượng vàng miếng SJC niêm yết ở 137,7 - 141,7 triệu đồng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, nhưng vẫn tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt ngày 29.7.

Từ đầu tháng tới nay (1 - 30.7), giá mua - bán mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 6,3 - 5,3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 12 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Khoảng hơn 14 giờ hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng như sau: 137,7 - 141,7 triệu đồng; 139,1 - 143 triệu đồng; 138,5 - 142,5 triệu đồng; 139,1 - 143 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 12 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ít biến động so với chốt ngày 29.7. Từ khi mở cửa tới 14 giờ, giá bán mỗi kg bạc duy trì chủ yếu trên 58 triệu đồng.

Khoảng 14 giờ, giá bán ra mỗi kg bạc của Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải... như sau: 58,26 triệu đồng (giảm 140.000 đồng); 58,58 triệu đồng (giảm 270.000 đồng) và 59,73 triệu đồng (tăng 374.000 đồng).

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 14 giờ 6 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.043,9 USD/ounce, giảm 22 USD (tương đương 0,52%); giá bạc giao ngay là 57,36 USD, giảm 0,17 USD (tương đương 0,29%) so với giá đóng cửa phiên trước.