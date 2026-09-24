Giá vàng 'rơi' mạnh xuống mức thấp nhất 1 tháng qua

Tại thời điểm hơn 12 giờ trưa nay, mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết 141,4 - 144,4 triệu đồng (mua - bán), giảm 500.000 đồng so với đầu giờ sáng, giảm 1,1 triệu đồng so với chốt ngày 23.9.

Đây là mức giá giao dịch thấp nhất trong 1 tháng qua (26.8 - 24.9) của vàng miếng SJC. Suốt tháng qua, xu hướng chung của giá vàng là giảm dần. Giá mua - bán mỗi lượng vàng miếng SJC cao nhất ghi nhận ngày 26.8 với 147,6 - 150,6 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện đang ở mức thấp nhất 1 tháng qua ẢNH: ĐAN THANH

Lúc hơn 12 giờ ngày 24.9, giá mua - bán mỗi lượng vàng được Phú Quý niêm yết bằng giá vàng miếng SJC.

Trong khi đó, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng cao hơn vàng miếng SJC, lần lượt là: 141,5 - 145,5 triệu đồng; 141,6 - 145,6 triệu đồng; 141,8 - 145,8 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC, Phú Quý đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 8,8 triệu đồng/lượng.

Vàng DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh với giá vàng thế giới quy đổi như sau: 9,9 triệu đồng/lượng; 10 triệu đồng/lượng; 10,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay giảm nhẹ so với chốt ngày 23.9. Từ khi mở cửa tới hơn 12 giờ, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu trên 60 triệu đồng.

Khoảng 12 giờ, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 60,18 triệu đồng (giảm 30.000 đồng); 60,49 triệu đồng (giảm 170.000 đồng); 60,26 triệu đồng (giảm 720.000 đồng).

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 12 giờ 3 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.291,5 USD/ounce, tăng 5,5 USD (tương đương 0,13%); giá bạc thế giới giao ngay là 64,15 USD/ounce, giảm 0,18 USD (tương đương 0,28%) so với giá đóng cửa phiên trước.