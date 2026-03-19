Giá vàng rơi thẳng đứng

Sau mức giảm mạnh 4,6 triệu đồng/lượng đầu ngày, giá vàng miếng SJC chiều 19.3 giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức giảm trong ngày lên 6 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vào vàng miếng SJC còn 174 triệu đồng, bán ra 177 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng như Bảo Tín Minh Châu, Doji… mua vào với giá 175,4 triệu đồng, bán ra 178,4 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 bám sát giá vàng miếng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 175,4 triệu đồng, bán ra 178,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 175 triệu đồng, bán ra 178 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 173,7 triệu đồng, bán ra 176,7 triệu đồng… So với mức giá cao nhất của của tuần trước ở 190,9 triệu đồng/lượng, khách mua vàng hiện nay lỗ gần 17 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới tăng mức đắt đỏ với 26 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm khiến giao dịch vàng trong nước sôi động. Sáng 19.3, Công ty SJC phát 200 số cho khách hàng đến mua vàng, đến chiều thì tạm ngưng bán vàng nhẫn. Khách đến bán vàng khi giá lao dốc khá nhanh. Công ty mua được vàng từ khách sẽ thực hiện bán lại cho khách đến mua qua online.

Giá vàng thế giới giảm mạnh 100 USD mỗi ounce, xuống 4.755 USD. Đà giảm giá của vàng vẫn chưa thể dừng lại sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Mỹ. Sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất như dự kiến, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã khuyến cáo thận trọng về những tác động tiềm tàng của cuộc xung đột ở Trung Đông, đồng thời thừa nhận rằng bất kỳ cú sốc giá dầu kéo dài nào cũng sẽ làm giảm tăng trưởng và tăng lạm phát. So với mức giá cao kỷ lục gần 5.600 USD/ounce, vàng thế giới hiện đã giảm 850 USD/ounce.