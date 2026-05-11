Giá vàng 'sập' mạnh, kịch bản nào tiếp theo?

Hôm nay 11.5, giá vàng, bạc trong nước điều chỉnh cùng chiều giá thế giới. Giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp 4 lần với tổng mức giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua. Vàng miếng SJC hiện được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào và bán ra là 162,2 - 165,2 triệu đồng/lượng.

Đây là mức giá thấp thứ hai trong 1 tháng qua (chỉ cao hơn 200.000 đồng/lượng so với mức giá thấp nhất ghi nhận ngày 5.5). So với mức đỉnh từ tháng 3 tới nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 25,7 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay cũng điều chỉnh giảm so với chốt tuần qua. Từ khi mở cửa giao dịch tới gần 17 giờ, bạc 1 kg được các doanh nghiệp bán ra quanh mức 82 - 83 triệu đồng.

Tại thời điểm 15 giờ 54, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá là 80,08 - 82,56 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 240.000 đồng.

Lúc 16 giờ 6, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào và bán ra là 80,586 - 83,066 triệu đồng/kg, giảm 400.000 - 427.000 đồng.

Giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm trong ngày 11.5 ẢNH: ĐAN THANH

Chuyên gia thị trường vàng Trần Duy Phương phân tích, tuần trước đã có những thông tin tích cực về "hạ nhiệt" căng thẳng tại Trung Đông nên giá vàng, bạc đều tăng. Tuy nhiên, động thái mới nhất liên quan việc Mỹ và Iran khó chấp nhận các đề xuất của nhau lập tức tác động làm giảm giá đầu tuần này.

"Dù vậy, thị trường cũng không quá bất ngờ. Xung đột Trung Đông vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng không còn leo thang như trước. Đà giảm giá hôm nay chỉ mang tính tương đối, không quá mạnh, trừ khi có thêm tình tiết mới nghiêm trọng như tấn công nhau", ông Phương nói.

Theo ông Phương, thời gian tới, giá các loại kim loại quý có tăng - giảm đan xen nhưng nhìn chung xu hướng chủ đạo là phục hồi đà tăng.

Những yếu tố căn bản hỗ trợ giá vàng, bạc được ông Phương đề cập là kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn có khả năng cắt giảm lãi suất ít nhất 1 lần trong quý 3 tới; các ngân hàng T.Ư vẫn đang ra sức tăng cường mua vàng.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán hồi phục tăng tích cực và đồng USD suy giảm đang tạo môi trường rất có lợi cho vàng, bạc.

Giảm giá là cơ hội mua vào

Nhấn mạnh giai đoạn hiện tại, giá vàng, bạc cơ bản sẽ giữ nhịp tăng tích lũy để chờ kết quả đàm phán tiếp theo từ Mỹ và Iran, ông Phương dự báo: "Vàng giảm hiện tại là cơ hội mua vào để đón vùng giá tăng lên khoảng 4.888 USD/ounce trong tháng 5. Từ nay tới cuối năm, vàng có thể quay về vùng vượt 5.000 USD/ounce".

Theo tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân, trong 1 - 2 tháng tới, giá vàng và bạc sẽ tiếp tục điều chỉnh, thậm chí kiểm tra những vùng giá thấp hơn hiện tại. Tuy nhiên, khả năng giá giảm sâu xuống các mức cực kỳ thấp là tương đối hạn chế nếu không có cú sốc kinh tế - chính trị lớn mới xuất hiện.

Nhiều dự báo cho rằng, giá vàng cuối năm có thể quay lại trên vùng 5.000 USD/ounce ẢNH: ĐAN THANH

"Dài hạn từ nay đến cuối năm, vàng, bạc vẫn là những kênh đầu tư có vị trí chiến lược quan trọng trong danh mục tài sản toàn cầu. Trong đó, vàng giữ vị trí trú ẩn an toàn, là tài sản phòng ngừa rủi ro. Bạc có thể hấp dẫn hơn trong kịch bản tăng trưởng sản xuất công nghệ và năng lượng xanh, nhưng biến động mạnh hơn, rủi ro chu kỳ cao hơn", ông Nhân nói.