Giá vàng SJC bật tăng, vẫn thấp hơn một số thương hiệu lớn

Từ khi mở cửa thị trường tới hơn 11 giờ 30 hôm nay 3.8, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh 2 lần với 1 nhịp đi ngang và 1 nhịp tăng.

Tại nhịp chỉnh giá gần nhất lúc 10 giờ 23, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC niêm yết ở 137,5 - 141,5 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với chốt tuần qua.

Giá vàng và giá bạc đều bật tăng sáng nay 3.8 ẢNH: TUẤN MINH

Khoảng 11 giờ 30 hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng như sau: 138,5 - 141,5 triệu đồng; 138,3 - 142,3 triệu đồng; 137,7 - 141,7 triệu đồng; 137 - 141 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 11 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay tăng nhẹ so với chốt tuần qua. Từ khi mở cửa tới hơn 11 giờ, giá bán mỗi kg bạc duy trì chủ yếu trên 59 triệu đồng.

Khoảng hơn 11, giá bán ra mỗi kg bạc của Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải... như sau: 59,25 triệu đồng (tăng 610.000 đồng); 59,41 triệu đồng (tăng 720.000 đồng) và 59,2 triệu đồng (tăng 506.000 đồng).

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 11 giờ 33 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.069,8 USD/ounce, tăng 28,2 USD (tương đương 0,7%); giá bạc giao ngay là 58,33 USD, tăng 0,89 USD (tương đương 1,55%) so với giá đóng cửa phiên trước.