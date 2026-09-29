Giá vàng tăng 3 nhịp liên tiếp, chênh thế giới 11,5 triệu/lượng

Tại thời điểm 14 giờ 35 hôm nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC là 139,5 - 142,5 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt ngày 28.9.

Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng bằng giá vàng miếng SJC. Trong khi đó, giá vàng được DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đều ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, sau thời gian khá dài giá vàng miếng SJC duy trì trạng thái bán ra thấp hơn vàng của nhiều thương hiệu lớn trên thị trường, hôm nay giá bán đã ngang bằng nhau.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 11,5 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng miếng SJC, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hiện đều cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay giảm nhẹ so với chốt ngày 28.9. Từ khi mở cửa tới khoảng 14 giờ 30, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu trên 58 triệu đồng.

Khoảng 14 giờ 25, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 58,45 triệu đồng (giảm 510.000 đồng); 58,9 triệu đồng (giảm 270.000 đồng); 58,88 triệu đồng (giảm 187.0000 đồng).

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 14 giờ 28 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.146,5 USD/ounce, tăng 31,8 USD (tương đương 0,77%); giá bạc thế giới giao ngay là 60,8 USD/ounce, tăng 0,28 USD (tương đương 0,46%) so với giá đóng cửa phiên trước.