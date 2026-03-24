Kinh tế

Giá vàng tăng gần 2 triệu, người mua đầu tháng vẫn lỗ 26 triệu/lượng

Đan Thanh
Đan Thanh
24/03/2026 09:12 GMT+7

Sáng nay 24.3, giá vàng và giá bạc diễn biến trái chiều. Mỗi lượng vàng miếng tăng 1,9 triệu đồng, song mỗi kg bạc lại giảm hơn 1 triệu đồng so với chốt ngày 23.3.

Mở cửa thị trường hôm nay, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 164,9 triệu đồng và bán ra 167,9 triệu đồng mỗi lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 23.3.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 23 triệu đồng. Người mua vàng từ ngày 2.3 đến nay lỗ 26 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng bật tăng, song giá bạc lại giảm so với chốt ngày 23.3

Trái chiều với giá vàng, mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc lại ngay lập tức được điều chỉnh giảm. 

Lúc 8 giờ 47, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,513 - 2,591 triệu đồng, giảm 46.000 - 47.000 đồng; bạc 1 kg là 67,013 - 69,093 triệu đồng, giảm 1,22 - 1,25 triệu đồng so với chốt ngày 23.3.

Tại thời điểm 8 giờ 49, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,510 - 2,588 triệu đồng, giảm 73.000 - 75.000 đồng; bạc 1 kg có giá 66,933 - 69,013 triệu đồng, giảm 1,94 - 2 triệu đồng.

Giá bạc 1 lượng và 5 lượng được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua vào và bán ra lúc 8 giờ 52 như sau: 2,526 - 2,614 triệu đồng; 12,63 - 13,07 triệu đồng. So với chốt ngày hôm qua, giá mỗi lượng bạc giảm 67.000 - 69.000 đồng; giá bạc 5 lượng giảm 335.000 - 345.000 đồng.

Tính từ mức giá đỉnh trong tháng này ghi nhận ngày 2.3 là bán ra gần 99 triệu đồng/kg, giá mỗi kg bạc đã giảm gần 30 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 56 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.327,6 USD/ounce, giảm 78,5 USD/ounce, tương đương 1,78%; giá bạc giao ngay ở mức 66,82 USD/ounce, giảm 2,2 USD/ounce, tương đương 3,18% so với giá đóng cửa phiên trước.

Theo ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao của U.S. Bank Wealth Management, cuộc chiến tại Iran buộc các nhà hoạch định chính sách phải ưu tiên an ninh năng lượng và ổn định kinh tế hơn là đa dạng hóa dự trữ. Cả quốc gia lẫn doanh nghiệp đều ưu tiên tiếp cận đồng USD để mua năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng, thay vì tích trữ vàng.

Nếu giá dầu duy trì ở mức cao đến giữa tháng 4, doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ bắt đầu điều chỉnh dài hạn, bao gồm việc chuyển chi phí tăng sang người tiêu dùng cuối cùng. Điều này có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và thắt chặt thêm điều kiện tài chính. Đối với vàng, kịch bản này tạo ra một môi trường bất lợi. 

Vàng có thể sẽ bước vào giai đoạn đi ngang (tích lũy) khi các yếu tố đầu cơ được giải tỏa và điều kiện vĩ mô ổn định hơn.

Giá vàng cao hơn thế giới 30 triệu/lượng, người mua đối mặt rủi ro kép

Giá vàng cao hơn thế giới 30 triệu/lượng, người mua đối mặt rủi ro kép

