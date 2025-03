Giá vàng tăng kỷ lục, USD hạ nhiệt

2 tháng, vàng nhẫn tăng gần 10 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ngày 12.3 bật tăng dữ dội, bất chấp giá trên thị trường thế giới đi xuống. Trong đó, giá vàng miếng SJC tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, lên 93,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, mua vào từ 91,8 - 92 triệu đồng/lượng, chính thức phá mức giá kỷ lục 93,1 triệu đồng/lượng trước đó.

Vàng nhẫn thậm chí còn tăng mạnh hơn khi giá liên tục "nhảy múa" trong ngày theo xu hướng đi lên. Các đơn vị kinh doanh vàng liên tục thay đổi giá với mức tăng từ 500.000 - 600.000 đồng mỗi lượng. Chốt phiên hôm qua, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 91,8 triệu đồng/lượng, bán ra 93,5 triệu đồng. Một số đơn vị kinh doanh vàng phía bắc tăng giá vàng nhẫn vượt trên mức 94 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra như Công ty Bảo Tín Minh Châu là 94,1 triệu đồng, Công ty Phú Quý và Công ty Doji là 94 triệu đồng (mua vào ở mức 92,5 - 92,55 triệu đồng/lượng).

Giá vàng nhẫn vượt mức 94 triệu đồng/lượng Ảnh: Ngọc Thắng

Như vậy, chỉ trong 2 tháng từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn đã tăng thêm gần 10 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 11,8%. Trong năm 2024, vàng nhẫn đã tăng giá thêm 20,8 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 32,3%. Về vàng miếng, từ đầu năm 2025 đến nay, giá tăng 9,3 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 11%. Tính nguyên năm 2024, vàng miếng SJC tăng 10,2 triệu đồng/lượng, tương đương 13,7%. Có thể thấy tốc độ tăng giá của vàng nhẫn nhanh hơn nhiều so với vàng miếng SJC và đã tạo ra sức hút người tiêu dùng.

Giá vàng trong nước biến động ngược chiều so với thế giới. Giá kim loại quý thế giới giảm nhẹ 2 USD, xuống còn 2.913 USD/ounce. Do đó, vàng trong nước đang cao hơn thế giới lên 3,5 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn từ 3,5 - 4,1 triệu đồng/lượng. Trong khi trước đó, vào tháng 2, có thời điểm giá vàng trong nước cao hơn thế giới dưới 1 triệu đồng/lượng. Một số công ty kinh doanh vàng cho biết lực mua vàng miếng SJC trên thị trường vẫn cao hơn so với bán ra, còn nguồn nguyên liệu sản xuất vàng nhẫn khan hiếm nên giá có xu hướng tăng nhanh hơn.

Giá vàng tăng lên mức kỷ lục nhưng trên thị trường vẫn có tâm lý nhấp nhổm muốn mua. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Công ty chứng khoán Yuanta VN, khuyến cáo mua vàng thời điểm này là không phù hợp vì giá vàng thế giới khả năng sẽ đứng quanh mức hiện nay. Trong thời gian qua, tình hình địa chính trị trên thế giới căng thẳng khiến vàng được chọn là nơi trú ẩn cho dòng tiền trong bối cảnh USD yếu đi. Tuy nhiên, gần đây chỉ số USD-Index giảm sâu nhưng vàng cũng không tăng lên nhiều như trước.

"Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét kinh tế nước này có thể sẽ suy thoái nhẹ khiến thị trường dự báo có thể Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất, điều này tác động đến giá USD trên thị trường thế giới sụt giảm. Giá vàng hiện đang ở mức cao và cần quan sát thêm những thông tin căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước diễn biến như thế nào, từ đó mới có thể xác định hướng đi của kim loại quý", ông Nguyễn Thế Minh lưu ý.

Ngân hàng giảm giá USD Ảnh: Ngọc Thắng

Giá USD đồng loạt giảm

Hôm qua, giá USD trong các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm như Vietcombank giảm 60 đồng sau một ngày, đưa giá mua chuyển khoản xuống 25.280 đồng, bán ra xuống 25.640 đồng; ACB giảm 70 đồng khi mua chuyển khoản còn 25.280 đồng, bán ra 25.630 đồng… So với đầu tháng 3, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm 100 đồng.

Ngân hàng giảm giá USD xuất phát từ giá đồng bạc xanh trên thị trường liên ngân hàng trong ngày ổn định quanh mức 25.470 đồng (giảm 20 đồng so với trước đó). Nguyên nhân là do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) những ngày qua liên tục thực hiện bơm tiền trên thị trường mở. Điều này giúp hệ thống NH thanh khoản tốt hơn, giảm áp lực lên tỷ giá. Điểm mới trên thị trường mở là ngoài kỳ hạn 7 ngày, đã có các thành viên giao dịch ở 2 kỳ hạn còn lại là 35 ngày và 91 ngày. Ngày 12.3, các thành viên đã trúng thầu khối lượng 12.710 tỉ đồng, tăng khoảng 2.500 tỉ đồng so với ngày trước đó. Lãi suất đều ở mức 4%/năm.

Ngoài ra, giá USD trong nước đi xuống khi giá trên thị trường thế giới rớt sâu. Chỉ số USD-Index xuống dưới 104 điểm và đứng dưới ngưỡng này nhiều ngày qua khi đang xoay quanh 103,5 điểm. Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhận định chỉ số USD-Index từ mức 108 điểm đã trượt dài xuống hiện tại xoay quanh 103,5 điểm - đây là mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Những bất ổn địa chính trị trên thế giới như câu chuyện Ukraine - Nga, chính sách thuế quan của Mỹ và lạm phát của nước này đã tăng cao trở lại lên mức 3% trong tháng 1 khiến nhà đầu tư lo ngại, từ đó làm giá USD giảm mạnh. Giá USD thế giới đi xuống kéo theo giá trong nước hạ nhiệt và cũng làm giảm áp lực lên tỷ giá hối đoái tại VN. Dù vậy, ông Hiếu nhận định tỷ giá USD/VND vẫn khó giảm sâu mà vẫn có chiều hướng tăng nhưng tốc độ sẽ chậm lại.

"Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay ở mức cao từ 8% trở lên nên hoạt động xuất nhập khẩu của VN cũng sẽ được thúc đẩy khiến nhu cầu USD để nhập hàng hóa sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN công bố ở mức 16%, tương đương lượng tiền sẽ bơm ra thị trường khá lớn. Cung tiền lớn trong nền kinh tế cũng tác động thúc đẩy tỷ giá đi lên", ông Nguyễn Trí Hiếu phân tích và cho rằng NHNN có thể sử dụng nhiều công cụ để điều hành tỷ giá hối đoái linh hoạt phù hợp với diễn biến trong và ngoài nước cũng như để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao. Vì vậy tỷ giá USD/VND tại VN sẽ không thể giảm mạnh mà vẫn theo chiều hướng tăng.

Theo báo cáo từ Công ty chứng khoán MBS, thách thức với tỷ giá USD/VND vẫn còn khi cuộc chiến thương mại được dự báo sẽ là yếu tố hỗ trợ USD trong thời gian tới. Gần đây, Trung Quốc đã tuyên bố áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả các mức thuế mới mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc, làm bùng phát trở lại căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Những rủi ro liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục củng cố vị thế của USD. Do đó, rủi ro tỷ giá vẫn sẽ cần được chú ý trong thời gian tới.

Các chuyên gia phân tích của MBS kỳ vọng tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.500 - 25.800 đồng/USD trong quý 1/2025 khi các kế hoạch nới lỏng tài khóa của chính quyền Tổng thống Trump, kết hợp các chính sách nhập cư chặt chẽ hơn, cùng với lãi suất cao của Mỹ so với các nước khác và chủ nghĩa bảo hộ tương đối cao của Mỹ, dự kiến sẽ hỗ trợ cho việc gia tăng giá trị của USD trong năm 2025. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố tích cực hỗ trợ VND như thặng dư thương mại tích cực, lượng vốn FDI giải ngân dồi dào và du lịch phục hồi mạnh mẽ. Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2025.