Giá vàng tăng kỷ lục, USD lao dốc

Vàng nhẫn tăng lên mức kỷ lục

Hôm qua 5.2, giá vàng thế giới tăng liên tục, phá các kỷ lục đã thiết lập trước đó để lập đỉnh mới 2.871 USD/ounce, tăng 60 USD/ounce so với chiều 4.2, tính theo tỷ giá ngân hàng tăng khoảng 1,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Tăng chậm hơn nhưng giá vàng trong nước cũng cộng thêm từ 400.000 - 900.000 đồng mỗi lượng, trong đó giá bán có tốc độ tăng nhanh hơn so với giá mua. Các đơn vị kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Doji… mua vào vàng miếng SJC với giá 88 triệu đồng, bán ra 91 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC tăng lên 3 triệu đồng mỗi lượng thay vì 2,5 triệu đồng/lượng trước đó.

Khách mua vàng tại tiệm Mi Hồng ngày 5.2

Ảnh: Ngọc Dương

Đặc biệt, vàng nhẫn 4 số 9 có mức tăng mạnh hơn, khoảng 1 triệu đồng/lượng và xác lập mức kỷ lục mới ở mức giá 91 triệu đồng/lượng. Công ty Doji có mức bán ra cao nhất ở 91 triệu đồng, còn chiều mua vào lên 88,2 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 88,2 triệu đồng, bán ra 90,95 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 88 triệu đồng, bán ra 90,6 triệu đồng… Nếu giá mua vào có lúc được điều chỉnh giảm nhẹ thì chiều bán ra được các đơn vị kinh doanh liên tục đẩy lên cao. Lực bán vàng chốt lời trên thị trường xuất hiện ở mức giá cao nên các nhà kinh doanh đã nhanh chóng điều chỉnh giá mua tăng chậm hơn giá bán, kéo theo chênh lệch giữa giá mua và bán vàng tăng lên 2,8 triệu đồng/lượng thay vì mức 1 triệu đồng/lượng trước đó.

Đáng nói, bất chấp giá tăng kỷ lục, nhu cầu mua vàng trước ngày vía Thần tài tiếp tục tăng lên ở các cửa hàng kinh doanh vàng trong ngày 5.2 (tức mùng 8 tết). Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (TP.HCM), tiệm vàng Mi Hồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)... khách hàng vào mua vàng đông hơn rất nhiều so với trước. Còn trên các diễn đàn mua bán vàng thì nhộn nhịp, sôi động khi nhiều người bán vàng với mức giá từ 89,5 - 90,5 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn thị trường chính thức.

Nguyên nhân khiến giá vàng tự do giao dịch thấp hơn tại các đơn vị kinh doanh chính thống, theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM), là do chênh lệch giữa giá mua và bán được các đơn vị kinh doanh kéo rộng ra, tới khoảng 3 triệu đồng/lượng nên mọi người sang tay nhau trên các diễn đàn nhằm giảm mức chênh lệch giá này. Người bán vàng sẽ bán được giá cao hơn, còn người mua sẽ có giá mua rẻ hơn. Đó là chưa kể việc mua vàng miếng SJC hay vàng nhẫn trên các diễn đàn cũng dễ hơn vì hiện nay một số công ty không có vàng miếng SJC để bán cho người dân. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Huân cũng cảnh báo mua bán trên các diễn đàn hiện nay là trái quy định pháp luật, nhất là vàng miếng SJC. Do đó mức độ rủi ro rất cao nếu chẳng may mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng, vàng cũ… sẽ không được bảo vệ. Thực tế, vàng giả đã xuất hiện từ nhiều năm trước, khá tinh vi nên những người không có kinh nghiệm kiểm tra vàng khi giao dịch thì rất dễ bị lừa.

"Với giá đang ở mức cao kỷ lục, nhất là vàng nhẫn thì những người mua đầu tư hay đầu cơ cũng hết sức thận trọng, không nên mua đuổi theo bằng mọi giá. Bởi giá vàng thế giới đang đu đỉnh nên mua thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hãy chờ thời điểm giá điều chỉnh vì nhiều năm trước, giá vàng giảm sau ngày vía Thần tài khi nhu cầu sụt giảm", ông Nguyễn Hữu Huân khuyến nghị và nhấn mạnh: Giá vàng sau ngày vía Thần tài có nhiều lý do giảm vì giá thế giới sẽ đi xuống do các nhà đầu tư thực hiện bán chốt lời sau thời gian vàng tăng quá mạnh. Mặc dù vậy, ông Huân cũng cho rằng giá vàng thế giới khả năng cao vẫn sốt do các chính sách về thuế hiện tại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Với giá đang ở mức cao kỷ lục, nhất là vàng nhẫn thì những người mua đầu tư hay đầu cơ cũng hết sức thận trọng, không nên mua đuổi theo bằng mọi giá. Bởi giá vàng thế giới đang đu đỉnh nên mua thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hãy chờ thời điểm giá điều chỉnh vì nhiều năm trước, giá vàng giảm sau ngày vía Thần tài khi nhu cầu sụt giảm. PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM)

Giá USD hạ nhiệt

Trái ngược với đà tăng sốc của vàng, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm thêm từ 20 - 30 đồng, nâng mức giảm trong 2 ngày qua lên 160 đồng/USD. Vietcombank mua USD với giá 24.950 - 24.980 đồng, còn chiều bán ra xuống 25.340 đồng. ACB mua vào với giá 24.960 - 24.990 đồng, bán ra 25.340 đồng. VietinBank mua USD với mức giá 24.989 đồng, bán ra 25.349 đồng… Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá cũng giảm mạnh 100 đồng, xuống còn 25.170 đồng. Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với mức tăng kịch trần cách đây 1 tháng của ngoại tệ. So với đầu tháng 1, giá USD trong ngân hàng hiện nay đã giảm 200 đồng, tương đương 0,78%. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh cũng giảm khoảng 30 đồng, xuống còn 25.620 đồng chiều mua vào, bán ra 25.720 đồng.

Giá USD đi xuống sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện bơm mạnh tiền ra thị trường. Trên thị trường mở ngày 5.2, nhà điều hành đã bơm ra 15.000 tỉ đồng với kỳ hạn 7 ngày, còn chiều hút vào là 4.050 tỉ đồng. Lượng tiền bơm ròng trong ngày gần 10.950 tỉ đồng. Đây là phiên bơm ròng ít nhất kể từ đầu tuần đến nay của NHNN. Trước đó, ngày 4.2, NHNN bơm ròng lượng tiền ra thị trường là 29.373 tỉ đồng; ngày 3.2 bơm ròng 27.502 tỉ đồng. Động thái này giúp lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh từ 0,27 - 1%/năm so với trước đó. Lãi suất tiền đồng xuống còn 4,5 - 5%/năm ở kỳ hạn dưới 1 tháng. Lãi suất tiền đồng cao hơn USD từ 0,2 - 0,5%/năm, lãi suất USD dao động từ 4,38 - 4,56%/năm. Điều này phần nào giảm áp lực lên tỷ giá.

Bên cạnh đó, nguồn ngoại tệ trên thị trường trong thời gian qua khá dồi dào. Dữ liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho thấy trong tháng 1 đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 4,33 tỉ USD, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm 2024, các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 1,51 tỉ USD. Thêm vào đó, thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lượng kiều hối trên thị trường về nước tăng cao, chỉ tính riêng TP.HCM trong tháng 1 đã đạt được gần 500 triệu USD.

Tại Chỉ thị 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2025, một trong những mục tiêu và nhiệm vụ mà NHNN thực hiện trong năm 2025 là triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý ngoại hối nhằm góp phần ổn định thị trường ngoại tệ, hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ. Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp trong bối cảnh mới.