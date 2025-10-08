Giá vàng tăng lên sát 142 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào lên 139,9 triệu đồng, bán ra 141,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 500.000 đồng, mua lên 139,4 triệu đồng, bán ra 141,9 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 139,4 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng….

Giá vàng nhẫn tăng vượt 140 triệu đồng/lượng. Các công ty tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 137,2 triệu đồng, bán ra 140,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 36,2 triệu đồng, bán ra 139,2 triệu đồng. Công ty SJC cũng tăng giá mua vàng nhẫn lên 136,4 triệu đồng, bán ra 139,2 triệu đồng…

Giá vàng miếng lên gần 142 triệu đồng/lượng ẢNH: T.XUÂN

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn và vàng miếng SJC. Kim loại quý trong nước tăng nhưng không nhanh bằng giá vàng thế giới phá kỷ lục khi tăng thêm 22 USD/ounce lên 4.022 USD. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới còn 13,9 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ 11 - 12 triệu đồng/lượng.

Lượng khách đến Công ty SJC xếp hàng mua vàng trong ngày 8.10 khá đông. Công ty SJC đã thông báo khách muốn mua vàng sẽ phải thực hiện việc đăng ký mua vàng trên online trước khi đến công ty kể từ ngày 8.10. Trước đây, khách mua vàng đến công ty trực tiếp và nhận phát số trước khi vào bên trong công ty. Khách hàng sẽ đăng nhập CCCD, tên, địa chỉ email, số điện thoại. Trong trường hợp thông tin đăng ký và thông tin khi đến giao dịch có sự chênh lệch thì Công ty SJC từ chối giao dịch. Khi nhận được thông báo đến giao dịch, giá giao dịch sẽ được thực hiện tại thời điểm thanh toán.