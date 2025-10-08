Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng tăng lên sát 142 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/10/2025 11:42 GMT+7

Vàng tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, lên sát mức 142 triệu đồng/lượng. Khách hàng vẫn tiếp tục xếp hàng dài chờ mua vàng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào lên 139,9 triệu đồng, bán ra 141,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 500.000 đồng, mua lên 139,4 triệu đồng, bán ra 141,9 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 139,4 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng….

Giá vàng nhẫn tăng vượt 140 triệu đồng/lượng. Các công ty tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 137,2 triệu đồng, bán ra 140,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 36,2 triệu đồng, bán ra 139,2 triệu đồng. Công ty SJC cũng tăng giá mua vàng nhẫn lên 136,4 triệu đồng, bán ra 139,2 triệu đồng…

Giá vàng tăng lên sát 142 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng miếng lên gần 142 triệu đồng/lượng

ẢNH: T.XUÂN

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn và vàng miếng SJC. Kim loại quý trong nước tăng nhưng không nhanh bằng giá vàng thế giới phá kỷ lục khi tăng thêm 22 USD/ounce lên 4.022 USD. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới còn 13,9 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ 11 - 12 triệu đồng/lượng.

Lượng khách đến Công ty SJC xếp hàng mua vàng trong ngày 8.10 khá đông. Công ty SJC đã thông báo khách muốn mua vàng sẽ phải thực hiện việc đăng ký mua vàng trên online trước khi đến công ty kể từ ngày 8.10. Trước đây, khách mua vàng đến công ty trực tiếp và nhận phát số trước khi vào bên trong công ty. Khách hàng sẽ đăng nhập CCCD, tên, địa chỉ email, số điện thoại. Trong trường hợp thông tin đăng ký và thông tin khi đến giao dịch có sự chênh lệch thì Công ty SJC từ chối giao dịch. Khi nhận được thông báo đến giao dịch, giá giao dịch sẽ được thực hiện tại thời điểm thanh toán.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 8.10.2025: Tiếp tục tăng mạnh, lên 141,4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 8.10.2025: Tiếp tục tăng mạnh, lên 141,4 triệu đồng

Giá vàng trong và ngoài nước tiếp tục tăng mạnh, lập các mức kỷ lục mới.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn SJC DOJI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận