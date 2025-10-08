Giá vàng hôm nay 8.10.2025: Tiếp tục tăng mạnh, lên 141,4 triệu đồng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 139,4 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng mỗi lượng vàng miếng 800.000 đồng, lên 139,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 141,4 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá mua vàng lên 139,4 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty SJC mua vào lên 136,8 triệu đồng, bán ra 138,8 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng lên mức đỉnh mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng trong nước đang ở mức cao nhất từ trước đến nay khi kim loại quý trên thị trường thế giới phá mức kỷ lục, lên 4.000 USD/ounce. Giá vàng thế giới tăng 4 USD mỗi ounce, lên 3.989 USD/ounce, có thời điểm chạm mức 4.000,2 USD/ounce. Nhu cầu trú ẩn an toàn đang giữ giá kim loại quý này ở mức cao. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa, bất ổn chính trị ở Pháp, lo ngại kinh tế ở Nhật Bản và Argentina, cùng với xung đột Nga - Ukraine vẫn đang leo thang, tất cả đều là những yếu tố địa chính trị tiêu cực thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý. Ngoài ra, các nước công nghiệp lớn đang tích trữ kim loại quý nhiều hơn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng dự trữ vàng trong tháng thứ mười một liên tiếp vào tháng 9 và thông báo dự trữ vàng của nước này tăng lên 74,06 triệu ounce vàng vào cuối tháng 9, tăng so với mức 74,02 triệu ounce vào cuối tháng 8. Dự trữ vàng của Trung Quốc đạt giá trị 283,29 tỉ USD vào cuối tháng trước, tăng so với mức 253,84 tỉ USD vào cuối tháng 8.

Giá vàng đã tăng hơn 52% trong năm 2025, do sự bất ổn chính trị và kinh tế leo thang liên quan đến thuế quan của Mỹ, xung đột địa chính trị, kỳ vọng cắt giảm lãi suất, đồng đô la yếu đi và hoạt động mua mạnh của các ngân hàng trung ương.