Giá vàng tăng vọt cuối tuần, tuần tới sẽ ra sao?

Trong tuần này, thị trường vàng, bạc nhìn chung khá ảm đạm, chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp. Nhiều thời điểm, giá vàng thế giới xuống dưới 4.000 USD/ounce và giá bạc thế giới dưới 60 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá các loại kim loại quý bật tăng mạnh cuối tuần. Giá vàng giao ngay chốt tuần ở 4.174,1 USD/ounce, tăng 84,84 USD/ounce (2,07%); giá bạc giao ngay chốt tuần ở 62,27 USD/ounce, tăng 3,085 USD (5,21%) so với chốt tuần trước.

Tuần này, giá mỗi kg bạc tăng khoảng 3 triệu đồng ẢNH: ĐAN THANH

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, giá vàng, bạc bật tăng chủ yếu phản ánh sự thay đổi đồng thời trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, diễn biến của đồng USD và tâm lý thị trường.

Dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm được công bố ngày 2.7 cho thấy, thị trường lao động Mỹ suy yếu rõ rệt so với kỳ vọng. Điều này củng cố quan điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ hoặc tiếp tục tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Khi kỳ vọng lãi suất giảm, lợi suất trái phiếu Mỹ có xu hướng đi xuống, kéo theo lợi suất thực giảm, từ đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc, hỗ trợ giá kim loại quý.

Riêng với vàng, dòng tiền từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và hoạt động mua vào của một số ngân hàng trung ương cũng tiếp tục tạo ra lực cầu mang tính cấu trúc.

Xu hướng tăng là chủ đạo

Nhìn lại bối cảnh thị trường trong tháng 6 và tháng 7, ông Phương phân tích, tháng 6, giá vàng, bạc chịu áp lực khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ tích cực vượt kỳ vọng, trong khi giá dầu dù hạ nhiệt vẫn duy trì ở mức cao, trung bình 80 - 85 USD/thùng.

Hai yếu tố này làm gia tăng lo ngại lạm phát kéo dài, khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, thậm chí có khả năng nâng lãi suất thêm trong năm 2026.

Giá vàng đang ở mức cao nhất trong hơn nửa tháng qua ẢNH: ĐAN THANH

Bước sang tháng 7, như đã đề cập, nhiều yếu tố đang diễn biến theo chiều hướng có lợi hơn đối với kim loại quý.

"Về mặt kỹ thuật, việc giá vàng, bạc đóng cửa tuần ở mức tích cực cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế. Nếu vùng hỗ trợ quan trọng được giữ vững, xu hướng chủ đạo vẫn là tăng.

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Trong tuần tới, kịch bản khả thi là giá vàng tiếp tục hướng đến vùng mục tiêu khoảng 4.279 USD/ounce. Dù vậy, nhà đầu tư cũng cần theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là lạm phát, thị trường lao động và các phát biểu từ quan chức Fed. Đây sẽ là những yếu tố quyết định sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại", ông Phương nói.

Ở khía cạnh đầu tư vàng, bạc, với vùng giá, bối cảnh hiện tại, tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân cho rằng, nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc giải ngân từng phần. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý độ chênh giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện đang hơn 18 triệu đồng/lượng.

"Điều nhà đầu tư cần theo đuổi không phải là mục tiêu mua được mức giá thấp nhất, mà là xây dựng một danh mục tài sản cân bằng, có khả năng chống chịu trước các cú sốc kinh tế.

Vàng, bạc vẫn có vai trò quan trọng trong bảo toàn giá trị tài sản, nhưng hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào kỷ luật phân bổ vốn, tầm nhìn dài hạn, thay vì những kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn từ biến động giá", ông Nhân nói.