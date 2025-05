Giá vàng thế giới đảo chiều đi xuống

Vàng tăng trở lại 3.315 USD/ounce trước khi bước vào phiên giao dịch Mỹ, nhưng đã giảm xuống còn 3.293 USD. Việc mất 22 USD/ounce trong khoảng thời gian ngắn đã lấy đi gần hết mức tăng giá của vàng trong ngày. Kim loại quý chỉ còn tăng 1 USD/ounce so với đầu ngày. Thế nhưng ngay sau đó, vàng tăng lên 3.302 USD/ounce. Vàng giảm khi giá USD tăng trở lại dù vậy vẫn ghi nhận mức giảm trong ngày. Chỉ số USD - Index giảm 0,3 điểm thay vì 0,46 điểm như trước đó, ở mức 99,71 điểm.

Giá vàng thế giới giảm trong tối 21.5 ẢNH: T.XUÂN

Đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu một phần do những nhận xét thận trọng hơn về nền kinh tế từ các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ngay cả khi các nhà giao dịch hướng đến các cuộc đàm phán sắp tới của Mỹ với Nhật Bản, có thể bao gồm các cuộc thảo luận về tiền tệ như một phần của thỏa thuận thương mại. Đồng bạc xanh cũng chịu áp lực từ tin tức Tổng thống Donald Trump đã không thuyết phục được những người Cộng hòa kiên trì tại Hạ viện ủng hộ dự luật thuế toàn diện của ông.

Tuy nhiên, so với mức thấp nhất tuần trước, vàng hiện nay cũng cao hơn khoảng 110 USD/ounce. Giá vàng đã phục hồi vào giữa tuần, do nhu cầu trú ẩn an toàn được phục hồi, bao gồm nhu cầu mạnh hơn từ Trung Quốc. Theo nhà môi giới SP Angel, lượng nhập khẩu trong tháng 4 tăng 73% so với tháng trước, lên 127,5 tấn - mức cao nhất trong 11 tháng. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gần đây đã phân bổ hạn ngạch mới cho các ngân hàng thương mại, thúc đẩy nhu cầu vàng. Ngoài ra, các công ty bảo hiểm Trung Quốc cũng đang được khuyến khích tăng lượng vàng nắm giữ, vì nước này tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và cơ sở tài sản của mình. Hoạt động mua vàng lẻ của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh lo ngại về thị trường bất động sản trong nước và sự mất giá của đồng nhân dân tệ.