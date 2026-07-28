Giá vàng thế giới sẽ 'rung lắc' mạnh sát cuộc họp của Fed?

Giằng co quanh 4.000 USD/ounce suốt tháng

Khoảng 1 tháng trở lại đây (29.6 - 28.7), giá vàng thế giới chủ yếu dao động trong khoảng 4.000 - 4.100 USD/ounce, chưa hình thành xu hướng tăng hay giảm rõ rệt. Có thời điểm, giá vượt 4.170 USD/ounce nhưng không duy trì được đà tăng.

Theo tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân, diễn biến trên phản ánh trạng thái cân bằng tạm thời giữa các lực đẩy và lực kéo của kinh tế toàn cầu.

Suốt tháng qua, giá vàng chưa tăng hay giảm rõ rệt ẢNH: TUẤN MINH

Một mặt, những bất ổn như xung đột địa chính trị, nợ công gia tăng, xu hướng phân mảnh kinh tế và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của nhiều ngân hàng trung ương tạo lực đỡ cho giá vàng.

Mặt khác, kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng tăng trưởng, thị trường lao động chưa suy yếu đáng kể và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa phát đi tín hiệu nới lỏng mạnh chính sách tiền tệ. Lãi suất thực duy trì ở mức cao cùng với đồng USD ổn định đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng, khiến dòng tiền chưa sẵn sàng đẩy giá lên những mặt bằng mới.

Nói cách khác, thị trường đang trong giai đoạn chờ đợi những tín hiệu đủ mạnh để xác lập xu hướng.

"Đối với Việt Nam, diễn biến giằng co của giá vàng thế giới giúp giảm áp lực biến động lên thị trường vàng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan quản lý tiếp tục ổn định cung - cầu và thu hẹp chênh lệch giữa giá trong nước với quốc tế", ông Nhân nói.

Giá vàng chịu tác động ra sao từ cuộc họp của Fed?

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhận định, trong tuần này, tâm điểm của thị trường vàng sẽ là quyết định lãi suất và cuộc họp báo của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan ra quyết định chính sách tiền tệ của Fed.

Theo giờ Việt Nam, FOMC sẽ công bố quyết định lãi suất vào 1 giờ ngày 30.7. Ngay sau đó, lúc 1 giờ 30, Chủ tịch Fed sẽ chủ trì cuộc họp báo để làm rõ quan điểm, định hướng chính sách tiền tệ thời gian tới.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng thế giới thường biến động mạnh ngay trước các cuộc họp của Fed do thị trường có xu hướng phản ánh trước những kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Theo kinh nghiệm quan sát nhiều năm, nếu giá vàng giảm đáng kể trước cuộc họp do thị trường lo ngại Fed sẽ phát tín hiệu duy trì lãi suất cao, thì sau khi quyết định được công bố, thông tin không bất ngờ so với kỳ vọng, giá vàng có thể phục hồi khi áp lực bán giảm bớt.

Đây là diễn biến thường được lý giải theo nguyên tắc "mua theo tin đồn, bán theo tin thật", khi thị trường đã phản ánh phần lớn kỳ vọng vào giá trước thời điểm thông tin chính thức được công bố.

"Nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời diễn biến của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, chỉ số USD Index và các phát biểu của Chủ tịch Fed để đánh giá xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn", ông Phương nói.

Về mức biến động giá cụ thể, ông Phương dự báo, giá vàng có thể mất mốc 4.000 USD/ounce, giảm về quanh mức trên 3.900 USD/ounce trước thời điểm FOMC công bố quyết định lãi suất và tổ chức họp báo. Đây sẽ là vùng giá khá tốt để mua vào.

Tại báo cáo về thị trường vàng vừa phát hành, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý phân tích, Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% (mức cao nhất trong biên độ lãi suất điều hành 3,5 - 3,75% - PV). Do đó, giới đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn vào thông điệp của Chủ tịch Fed về triển vọng lạm phát, tăng trưởng kinh tế và định hướng chính sách trong các cuộc họp tiếp theo.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Iran có dấu hiệu hạ nhiệt vào cuối tuần qua, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng có thể suy yếu, khiến diễn biến giá kim loại quý phụ thuộc nhiều hơn vào đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ.

Nếu Fed đưa ra thông điệp mang tính ôn hòa hơn có thể khiến USD suy yếu, tạo điều kiện cho giá vàng phục hồi.