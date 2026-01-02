Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng thế giới tăng trong ngày đầu năm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
02/01/2026 20:21 GMT+7

Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 2.1), giá vàng thế giới đã tăng thêm 7 USD mỗi ounce, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 80 USD/ounce, có thời điểm lên 4.400 USD. Giá vàng trong nước cũng đã tăng từ 700.000 đến 1,2 triệu đồng mỗi lượng trong ngày 2.1.

Thêm 80 USD mỗi ounce trong phiên giao đầu năm, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng 1,8%. Vàng năm 2026 được hỗ trợ bởi triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và đồng USD suy yếu. Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra mong muốn Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell sớm rời vị trí và dự kiến sẽ công bố người thay thế vào tháng 1 này. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ hết hạn vào tháng 5.2026.

Trước đó, Tổng thống Mỹ kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm hơn nữa. Trong năm 2025, Fed đã cắt giảm lãi suất 3 lần, trong đợt cắt giảm mới nhất vào ngày 10.12, ông Donald Trump kỳ vọng "đáng lẽ có thể gấp đôi". Trong tháng này, nhiều dự báo Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất về biên độ 3,5 - 3,75%, nhằm hỗ trợ thị trường lao động. Tuy nhiên, khả năng chi trả vẫn là mối lo đối với nhiều người Mỹ. Thông tin lãi suất tại Mỹ giảm sẽ là yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá.

Giá vàng thế giới tăng trong ngày đầu năm- Ảnh 1.

Ảnh: TX

Giá vàng trong nước tăng giá trong ngày 2.1. Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 152,8 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng, lên 150,8 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 152,8 triệu đồng

Giá nhẫn tròn 4 số 9 tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty PNJ mua vào 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 700.000 đồng, mua vào lên 150,5 triệu đồng, bán 153,5 triệu đồng…

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Mỹ Vàng miếng SJC vàng nhẫn Lãi suất
