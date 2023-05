Giá vàng thế giới tăng vọt, giới chuyên gia dự báo gì?

Giá vàng thế giới đã vọt lên mức 2.072,49 USD/ounce trong phiên giao dịch mới đây, giữa lo ngại khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ và nhu cầu tiêu dùng của Trung Quốc ngày càng tăng cao.



Giá vàng lập kỷ lục

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết sau khi chính phủ Trung Quốc gỡ bỏ chính sách "zero-Covid", người tiêu dùng nước này đổ xô đi mua vàng trang sức, vàng thỏi và vàng xu như một kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh nhiều bất định như hiện nay.

Trong khi đó, hệ thống ngân hàng Mỹ đang lâm vào khủng hoảng với sự sụp đổ liên tiếp của 3 ngân hàng lớn là Silvergate, Silicon Valley (SVB) và Signature (SB) chỉ trong vỏn vẹn vài ngày hồi trung tuần tháng 3 đã khiến dòng tiền đầu tư quay trở lại các kênh "trú ẩn" an toàn hơn như vàng. Mới đây nhất, đến lượt Ngân hàng First Republic cũng lâm vào cảnh sụp đổ.

Người dân Trung Quốc đổ xô mua thêm đồ trang sức, vàng thỏi và tiền xu vàng sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ chính sách “zero-Covid" BLOOMBERG

Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp với mức tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lên phạm vi 5 - 5,25%, mức cao nhất kể từ mùa hè năm 2007, cũng khiến giá vàng thế giới tăng mạnh trong vài phiên vừa qua.

Trong phiên giao dịch ngày 4.5, giá vàng tương lai trên sàn giao dịch Comex có lúc đã tiệm cận đỉnh lịch sử ở mức 2.072 USD/ounce. Theo Refinitiv, giá vàng giao ngay trong phiên ngày 4.5 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.072,49 USD/ounce. Đến ngày 5.5, giá vàng giảm nhẹ xuống mức 2.039 USD.

Vàng sẽ tiếp tục tăng giá?

Các chuyên gia trong ngành đánh giá vàng đã trải qua một đợt tăng giá liên tiếp trong suốt 6 tháng qua (kể từ tháng 11.2022) nhờ lượng mua kỷ lục 1.087 tấn vàng của các ngân hàng trung ương vào năm ngoái. Đặc biệt sau khi Mỹ "vũ khí hóa" đồng USD để trừng phạt Nga liên quan xung đột tại Ukraine, rất nhiều nước đã chuyển sang tăng tích trữ vàng nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Báo cáo Quý I/2023 của WGC cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng dự trữ kể từ đầu năm đến nay. Nhu cầu vàng, bao gồm cả hoạt động giao dịch mua ngoài quầy, trong Quý I/2023 đã tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng Quý I/2023, các ngân hàng trung ương đã mua vào một lượng kỷ lục 228 tấn vàng cho dù có giảm đôi chút so với giai đoạn nửa cuối năm 2022. Trong đó, theo Financial Times, một lượng lớn vàng được những "người mua bí ẩn" mua, không báo cáo với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và rất có thể là các thực thể đến từ Trung Quốc, Nga và Trung Đông.

Tuy nhiên, giá vàng tăng đã cao trong thời gian qua đã có những tác động tiêu cực đến nhu cầu và hoạt động bán ra, đặc biệt với những người tiêu dùng nhạy cảm với giá ở Ấn Độ. Trong Quý I/2023, doanh số bán đồ trang sức ở Ấn Độ đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người bán vàng tại Kolkata, Ấn Độ REUTERS

Ông John Reade, Chiến lược gia trưởng thị trường tại WGC, nhận định giá vàng có thể tăng cao hơn nữa hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như liệu các nhà đầu tư có nhận thấy dấu hiệu về cuộc khủng hoảng ngân hàng ngày càng tồi tệ hay không, cũng như thời điểm Fed bắt đầu hạ lãi suất hay sự suy yếu của đồng USD. Tuy nhiên, ông Reade cũng cho rằng dù có nhiều yếu tố tác động đến giá vàng nhưng chưa thấy những khoản đầu tư quy mô lớn vào kim loại quý này. Theo ông Reade, vấn đề đặt ra hiện nay là "liệu vàng có thể tiếp tục tăng vượt đỉnh" trong thời gian tới hay không?

Trong khi đó, nhà phân tích Ole Hansen của Ngân hàng Saxo (Đan Mạch) đánh giá giá vàng có khả năng vẫn tiếp tục tăng cao hơn trong thời gian tới do mâu thuẫn trần nợ tại Mỹ, lạm phát kéo dài và các bất ổn về kinh tế khiến nhu cầu mua tiêu dùng cũng như dự trữ vàng tăng cao. Đồng quan điểm, ông Brian Lan, Tổng giám đốc công ty môi giới giao dịch GoldSilver Central (Singapore), nói rằng mặc dù vàng có thể bị bán chốt lời trong thời gian tới nhưng nó vẫn tiếp tục có triển vọng tăng giá do các rủi ro về kinh tế ngày càng lớn.

Theo Giám đốc chiến lược vàng George Milling-Stanley tại hãng quản lý đầu tư State Street Global Advisors (Mỹ), cú hích đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trong thời gian ngắn có thể chỉ là khởi đầu cho một đợt phục hồi dài hạn trong năm 2023, khi sự bất ổn của thị trường và sự lo lắng của nhà đầu tư sẽ là những yếu tố chính thúc đẩy giá kim loại quý này. Ông Stanley cũng nói thêm rằng vàng vẫn hấp dẫn bởi nhu cầu "trú ẩn an toàn" bằng kim loại quý này vẫn khá cao, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra còn lâu mới kết thúc.

Nhìn chung, giới đầu tư đánh giá rằng với quan điểm cứng rắn của Fed thì năm 2023 sẽ không có đợt hạ lãi suất nào và thời điểm dừng tăng lãi suất vẫn còn phụ thuộc vào tình trạng việc làm cũng như chỉ số lạm phát trong những tháng tới đây. Nếu Fed vẫn tiếp tục đà tăng lãi suất thì nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, kéo theo đó là nhiều hệ lụy như tình trạng sản xuất gặp khó khăn, hệ thống ngân hàng ngày càng bất ổn, từ đó thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang kênh trú ẩn là vàng. Viễn cảnh về việc giá vàng tiếp tục tăng trong thời gian tới là rất lớn nhưng các nhà đầu tư cần tỉnh táo quan sát để đưa ra quyết định đúng đắn, nhất là trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều bất định như hiện nay.