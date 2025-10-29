Giá vàng tiếp tục tăng

Chiều 29.10, các công ty kinh doanh 2 lần tăng giá vàng miếng SJC với mỗi bước tăng 600.000 đồng/lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 3 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn Doji mua vào 146,1 triệu đồng, bán ra 148,1 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 147,1 triệu đồng, bán ra 148,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 145,6 triệu đồng, bán ra 148,1 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại sau khi giảm sâu ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng nhiều lần trong ngày, tổng mức tăng thêm lên 1,7 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 145,1 triệu đồng, bán ra 148,1 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 143,8 triệu đồng, bán ra 146,4 triệu đồng…

Giao dịch vàng trên thị trường đảo chiều khi giá tăng lên. Đại diện Công ty SJC cho biết, giao dịch trên thị trường chậm lại khi khách bán vàng ít đi. Công ty bán cho mỗi khách hàng 1 lượng vàng miếng và 3 phân vàng nhẫn. Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu thông báo tạm hết vàng nhẫn, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng miếng.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh trở lại. Chiều 29.10, kim loại quý thế giới tăng vọt 77 USD/ounce, lên 4.026 USD/ounce. So với đầu giờ sáng, giá vàng thế giới đã tăng 100 USD/ounce, tương đương tăng giá 2,5%. Thị trường vàng đang chờ những thông tin chính thức về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo dự đoán tại Hội nghị kim loại quý toàn cầu năm 2025 của Hiệp hội thị trường vàng thỏi London (LBMA), vàng sẽ kiểm tra mức hỗ trợ ngay dưới 5.000 đô la một ounce vào thời điểm này năm sau, tăng 25% so với giá hiện tại. Triển vọng lạc quan này xuất hiện khi giá vàng đã giảm mạnh xuống dưới 4.000 đô la sau làn sóng bán tháo ập đến (thời điểm đạt mức cao kỷ lục trên 4.380 đô la một ounce). Vàng đang ghi nhận mức tăng trưởng hằng năm tốt nhất kể từ năm 1979, với mức tăng hơn 50% trong năm nay. Mặc dù vàng tiếp tục vượt xa kỳ vọng, nhiều người không ngạc nhiên về hiệu suất của nó, vì nhu cầu đầu tư đã tăng vọt trong năm nay.

Trong một cuộc thảo luận nhóm vào đầu hội nghị, Wayne Gordon, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư tại UBS, cho biết lượng vàng nắm giữ trong danh mục đầu tư của khách hàng đã tăng gấp đôi trong năm nay, với số lượng khách hàng đầu tư vào vàng tăng gấp ba.