Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
27/03/2026 14:21 GMT+7

Giá vàng tiếp tục tăng vào đầu chiều 27.3 và ghi nhận mức đắt đỏ kỷ lục so với giá vàng thế giới khi lên gần 30 triệu đồng mỗi lượng.

Chiều 27.3, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, đây là lần thứ 3 trong ngày Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC điều chỉnh giá. Giá mua vào lên 168,6 triệu đồng, bán ra lên 171,6 triệu đồng. Công ty Doji cũng tăng giá vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 168,6 triệu đồng, bán ra 171,6 triệu đồng…

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước đắt đỏ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng 1 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vào lên 169,4 triệu đồng, bán 171,4 triệu đồng. Công ty Doji tăng giá mua lên 168,6 triệu đồng, bán ra 171,6 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào lên 168,6 triệu đồng, bán ra 171,6 triệu đồng…

Giá vàng trong nước tăng giảm không theo kịp sự biến động của kim loại quý thế giới khiến mức đắt đỏ gia tăng lên gần 30 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỷ giá ngân hàng). Giá vàng thế giới tăng mạnh 82 USD mỗi ounce, lên 4.462 USD. Mức tăng gần 2% của kim loại quý thế giới sau đợt bán tháo của nhà đầu tư làm giá giảm sâu. Giá vàng vẫn chưa thể xác định xu hướng rõ nét khi biến động quanh mức giá 4.400 - 4.500 USD/ounce.

Các nhà phân tích đã suy đoán rằng, áp lực bán vàng gần đây có thể trầm trọng hơn do các ngân hàng trung ương buộc phải bán vàng dự trữ để tạo thanh khoản khẩn cấp khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính.

Những đồn đoán đó đang dần được xác nhận, khi Bloomberg đưa tin Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đang sử dụng đến dự trữ vàng chính thức của mình. Trích dẫn dữ liệu từ ngân hàng trung ương, dự trữ vàng chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm gần 59 tấn trong hai tuần qua.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận