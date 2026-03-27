Giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng/lượng

Chiều 27.3, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, đây là lần thứ 3 trong ngày Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC điều chỉnh giá. Giá mua vào lên 168,6 triệu đồng, bán ra lên 171,6 triệu đồng. Công ty Doji cũng tăng giá vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 168,6 triệu đồng, bán ra 171,6 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng 1 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vào lên 169,4 triệu đồng, bán 171,4 triệu đồng. Công ty Doji tăng giá mua lên 168,6 triệu đồng, bán ra 171,6 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào lên 168,6 triệu đồng, bán ra 171,6 triệu đồng…

Giá vàng trong nước tăng giảm không theo kịp sự biến động của kim loại quý thế giới khiến mức đắt đỏ gia tăng lên gần 30 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỷ giá ngân hàng). Giá vàng thế giới tăng mạnh 82 USD mỗi ounce, lên 4.462 USD. Mức tăng gần 2% của kim loại quý thế giới sau đợt bán tháo của nhà đầu tư làm giá giảm sâu. Giá vàng vẫn chưa thể xác định xu hướng rõ nét khi biến động quanh mức giá 4.400 - 4.500 USD/ounce.

Các nhà phân tích đã suy đoán rằng, áp lực bán vàng gần đây có thể trầm trọng hơn do các ngân hàng trung ương buộc phải bán vàng dự trữ để tạo thanh khoản khẩn cấp khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính.

Những đồn đoán đó đang dần được xác nhận, khi Bloomberg đưa tin Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đang sử dụng đến dự trữ vàng chính thức của mình. Trích dẫn dữ liệu từ ngân hàng trung ương, dự trữ vàng chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm gần 59 tấn trong hai tuần qua.