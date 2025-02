Giá vàng trượt giảm sâu, USD bật tăng

Có nên mua khi vàng giảm giá?

Sau khi đạt mức cao kỷ lục, giá vàng trong nước liên tục giảm hơn 2,6 triệu đồng/lượng. Hôm qua 28.2, giá vàng miếng SJC giảm 400.000 - 800.000 đồng mỗi lượng, trong đó giá bán giảm mạnh hơn giá mua vào. Các công ty kinh doanh vàng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về 88,5 triệu đồng ở chiều mua vào, bán ra còn 90,5 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán rút xuống còn 2 triệu đồng/lượng thay vì 2,3 triệu đồng/lượng.

Tốc độ giảm giá của vàng miếng SJC nhanh hơn so với vàng nhẫn 4 số 9 trên thị trường. Hôm qua, giá vàng nhẫn giảm từ 100.000 - 400.000 đồng mỗi lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng nhẫn 88,5 triệu đồng, bán ra 90,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 90,05 triệu đồng, bán ra 91,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 89,7 triệu đồng, bán ra 91,2 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 90 triệu đồng, bán ra 91 triệu đồng… Có thể thấy, cùng chất lượng vàng 4 số 9 nhưng thương hiệu vàng miếng SJC lại có giá thấp hơn của các công ty từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng/lượng. Đặc biệt giá thu mua vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC lên 1,5 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Đào Ngọc Thạch - Ngọc Thắng

Giá vàng trong nước hiện nay đang chịu tác động đi xuống từ giá kim loại quý trên thị trường thế giới. Vàng thế giới đã giảm thêm 21 USD/ounce, xuống 2.854 USD/ounce. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày qua, vàng thế giới từ mức giá kỷ lục đã giảm 100 USD/ounce. Đây là đợt giảm giá khá sâu của vàng kể từ đợt tăng kéo dài từ tháng 12.2024 đến ngày 25.2.2025, tới 350 USD/ounce, tương đương 13,4%. Nguyên nhân đến từ hoạt động bán chốt lời của nhà đầu tư trên thị trường thế giới khi USD tăng trở lại. Thậm chí, thông tin mới bất ngờ về thuế quan của Mỹ cũng không ngăn được đà trượt dốc của giá vàng. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào thứ ba tuần tới (ngày 4.3), cùng với mức thuế 10% đã áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, ông Trump nói sẽ hoãn áp dụng thuế quan đối với cả Canada và Mexico cho đến ngày 2.4.



Giá vàng miếng SJC giảm trong khi ngân hàng tăng giá USD Ảnh: Đào Ngọc Thạch - Ngọc Thắng

Tốc độ giảm giá của vàng trong nước chậm hơn so với thế giới. Điều này khiến độ vênh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cao hơn thế giới lên 1,7 - 2,3 triệu đồng mỗi lượng thay vì dưới 1 triệu đồng/lượng trước đó. So với đầu năm, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn hiện vẫn đang tăng 6,3 triệu đồng/lượng, tương đương mức đi lên 7,5%. Nếu so với mức tăng hồi đầu tháng 2 đạt kỷ lục ở 93,1 triệu đồng/lượng thì vàng tăng gần 9 triệu đồng/lượng, tương đương 10,5%.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ nhận xét tác động từ thông tin về thuế quan của Mỹ đã phản ánh vào vàng trong thời gian qua. Sắp tới, thị trường sẽ có phản ứng "lờn" hơn đối với những thông tin liên quan đến thuế. Thông tin cần theo dõi hiện nay là lãi suất của các ngân hàng trung ương như thế nào. Theo ông Vũ, lạm phát ở Mỹ mà tăng lên thì khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) chưa vội giảm lãi suất, điều này gây bất lợi cho vàng. Bên cạnh đó, cần theo dõi thông tin về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào tuần tới có tác động đến kinh tế nước này như thế nào và lãi suất sẽ ra sao. Với đà giảm giá của vàng những ngày qua, trong trường hợp giá vàng không giữ vững mức 2.850 - 2.860 USD/ounce vào cuối tuần này thì xu hướng giảm sẽ tiếp tục chiếm ưu thế. "Trong trường hợp giữ được trên mức này thì xu hướng tăng trở lại. Hiện vàng đang trong vùng nhạy cảm nên khuyến nghị ngưng mua vào. Ngoài ra, giá vàng trong nước chỉ mới giảm nhẹ nên cũng chưa nên mua", ông Vũ khuyến cáo.

USD lên giá

Trong khi giá vàng quay đầu giảm thì giá USD lại tăng lên. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 35 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.355 - 25.385 đồng, bán ra 25.745 đồng; ACB mua vào 25.360 - 25.390 đồng, bán ra 25.740 đồng; Vietinbank mua vào 25.395 đồng, bán ra 25.755 đồng… Trong tháng 2, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng thêm 400 đồng, tương đương 1,6%. Một điểm đáng lưu ý những ngày gần đây là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục tăng tỷ giá trung tâm lên cao. Chẳng hạn ngày 28.2 tăng thêm 30 đồng/USD tỷ giá trung tâm, lên 24.726 đồng/USD.

Như vậy, tỷ giá trung tâm tháng 2 đã tăng tổng cộng 1,6%. Giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong ngày cũng tăng lên 25.557 đồng. Giá bán USD của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước (thuộc NHNN) cũng lên mức cao 25.912 đồng/USD. Với diễn biến giá trên thị trường hiện nay, nhà điều hành chưa bán can thiệp thị trường ngoại tệ. Tuy nhiên trên thị trường mở, NHNN hiện vẫn đang thực hiện bơm tiền hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Chẳng hạn ngày 28.2, NHNN tiếp tục bơm ròng 17.300 tỉ đồng. Cụ thể, lượng tiền bơm ra ở kỳ hạn 7 ngày là 12.436,05 tỉ đồng, còn kỳ hạn 14 ngày là 5.946,8 tỉ đồng. Lãi suất trúng thầu ở mức 4%/năm. Trong khi đó ở chiều hút tiền về chưa đến 1.000 tỉ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, lãi suất cũng giảm từ 3,4%/năm xuống 3,3%/năm.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu nhận xét: Nhìn vào cán cân thương mại tháng 2 sẽ thấy phần nào nguyên nhân tỷ giá tăng lên. Theo số liệu vừa công bố từ Tổng cục Hải quan (từ 1.3 đổi thành Cục Hải quan), trong kỳ 1 tháng 2, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,19 tỉ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15.2, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 198 triệu USD. Điều này cho thấy tỷ giá đi lên đến từ nhập siêu trong 2 tháng qua, nhất là thời điểm tháng 2. Theo dự báo của ông Nguyễn Trí Hiếu, tỷ giá trong năm nay sẽ có những biến động và khả năng tăng 5% như năm 2024 là điều khó tránh vì hiện chưa thấy yếu tố nào khiến tỷ giá giảm.

"Muốn tỷ giá giảm thì xuất khẩu phải tăng lên. Thế nhưng năm nay xuất khẩu sẽ gặp không ít thách thức. Hiện thế giới đang đi vào giai đoạn biến động. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra chính sách thuế quan đối với các nước như Canada, Mexico và Trung Quốc ở mức cao. Đối với những nước xuất khẩu hàng vào Mỹ nhiều cũng sẽ chịu mức thuế quan cao. Dù VN hiện nay không phải nước chịu thuế cao khi xuất hàng sang Mỹ nhưng cũng có lo lắng khi là nước trung chuyển hàng đi nên rủi ro cao. Ngoài ra, thời gian qua, NHNN đã điều tiết trên thị trường mở để hạ nhiệt lãi suất, giảm sức ép lên tỷ giá. Tuy nhiên công cụ này cũng có giới hạn của nó. Dự trữ ngoại hối của VN phải bảo đảm 3 tuần nhập khẩu, nếu tiếp tục giảm thì rủi ro cho nền kinh tế", ông Hiếu phân tích và nhấn mạnh thêm: "Khả năng tỷ giá tăng thêm 5%, có thể cao hơn lãi suất ngân hàng trong một số thời điểm trong năm. Cần chấp nhận điều này để thị trường ngoại tệ được điều hòa".