Giá vàng, USD tăng, cổ phiếu rẻ hơn

Giá vàng, USD đồng loạt tăng mạnh

Ngày 9.4, giá vàng trong nước có những biến động mạnh cùng với giá kim loại quý thế giới. Sau khi giảm 600.000 đồng mỗi lượng vào đầu ngày, vàng miếng SJC đã liên tục được điều chỉnh tăng giá sau đó lên 2,3 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cùng các đơn vị kinh doanh vàng khác tăng giá vàng miếng SJC lên 99,7 triệu đồng ở chiều mua vào (mức giá mua thấp nhất trong ngày là 97,4 triệu đồng), còn bán ra lên 101,9 triệu đồng (mức thấp nhất trong ngày là 99,6 triệu đồng).

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 1,4 - 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với mức giá đầu ngày. Công ty SJC mua vào lên 99,5 triệu đồng, bán ra 101,7 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu liên tục điều chỉnh giá vàng nhẫn với mỗi bước nhảy từ 100.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, lên 99,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 101,7 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng giá mua lên 99,3 triệu đồng, bán ra 101,5 triệu đồng…

Giá vàng tăng mạnh trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo chiều thẳng đứng của giá kim loại quý trên thị trường thế giới. Giá vàng thế giới đã tăng thêm 50 USD/ounce vào trưa 9.4, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 72 USD, lên 3.056 USD/ounce. Tốc độ tăng giá của vàng đã lên 2,4% trong ngày. Vàng tăng mạnh khi giá USD trên thị trường thế giới trượt giảm với chỉ số USD-Index giảm 0,8 điểm, xuống 102,2 điểm.

Ngược lại, giá USD trong nước không ngừng tăng lên, lập mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trên thị trường liên ngân hàng, giá đồng bạc xanh lần đầu tiên vượt qua mức 26.000 đồng, lên 26.045 đồng/USD, tăng thêm 100 đồng so với trước đó. Các ngân hàng tăng giá USD thêm 40 - 50 đồng; cụ thể, ACB lên 25.810 - 25.840 đồng chiều mua vào, bán ra 26.182 đồng; Vietcombank mua vào 25.792 - 25.822 đồng, bán ra 26.182 đồng…

Như vậy, các ngân hàng đã tăng 1.052 đồng mỗi USD so với cách đây một năm, tương đương mức lên giá 4,2% và tăng 2,5% so với đầu năm khi mỗi USD thêm 630 đồng. Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng 3,74% trong vòng một năm qua, tức tăng gần 900 đồng/USD, lên 24.936 đồng/USD vào ngày 9.4. Cục Dự trữ quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước cũng tăng giá mua - giá bán USD tương ứng 340 đồng (tăng 1,45%) và 944 đồng (tăng 3,74%). Ngoài ra, trên thị trường tự do, USD cũng không ngừng đi lên thêm 30 đồng, mua vào 26.160 đồng, bán ra 26.260 đồng.

Không chỉ USD, giá các ngoại tệ khác cũng tăng mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 210 đồng, lên 27.946 - 28.228 đồng chiều mua vào, bán ra 29.477 đồng; bảng Anh tăng 250 đồng, lên 32.518 - 32.847 đồng, bán ra 33.899 đồng; đồng yên Nhật tiếp tục tăng thêm 2,6 đồng, lên 172,83 - 174,58 đồng chiều mua vào, bán ra 183,81 đồng. Các ngân hàng thương mại tăng giá nhân dân tệ (CNY) khoảng 15 đồng trong ngày 9.4, tương ứng tăng 0,4% chỉ qua một ngày. Tại Vietcombank, giá CNY tăng 15 đồng, lên 3.467 - 3.502 đồng chiều mua vào, bán ra 3.614 đồng. Eximbank cũng tăng giá CNY lên 3.519 - 3.687 đồng chiều mua vào, bán ra 3.687 đồng… Chỉ qua một đêm, giá CNY đã tăng 14 đồng, tương ứng 0,4%, nâng mức tăng so với đầu năm lên gần 70 đồng, tương đương 1,9%. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa thiết lập tỷ giá tham chiếu ở mức 7,2038 CNY/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11.2023.

Nhà đầu tư thận trọng

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) nhận định thị trường tài chính toàn cầu đang chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ đưa ra từ đầu tháng 4. Ngày 9.4 (theo giờ Mỹ), thuế suất mà nước này áp dụng đối với các nước chính thức có hiệu lực. Thông tin các cuộc đàm phán thuế giữa Mỹ và các nước là yếu tố xúc tác đối với vàng và ông Nguyễn Hữu Huân cho rằng tốc độ tăng giảm giá của loại hàng hóa này những ngày gần đây là khá mạnh. Trong nước, giá vàng đang ở quanh mức 100 triệu đồng/lượng. Dù vàng có giảm về dưới 100 triệu đồng/lượng nhưng chênh lệch giữa giá mua và bán vàng lên đến 2% nên mua là lỗ ngay 2 - 3 triệu đồng/lượng, đó là chưa kể giá đảo chiều giảm mạnh vài triệu đồng sau đó cũng khiến người mua lỗ nặng hơn.

Vì thế, ông Huân khuyến cáo các nhà đầu tư nên thận trọng với vàng. Riêng về diễn biến chứng khoán giảm những phiên gần đây, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân nhận định dù chưa biết mức nào là đáy nhưng giá nhiều loại cổ phiếu hiện khá rẻ, thấp hơn cả giá trị thực. Chính vì vậy mà không nên bỏ qua thời điểm tham gia thị trường lúc này. Với các nhà đầu tư chứng khoán lâu năm, đây là thời điểm giải ngân. Tuy nhiên với diễn biến thị trường vẫn chứa đựng rủi ro cao thì tỷ lệ tham gia cần được phân bổ hợp lý.

Hôm qua 9.4, thanh khoản thị trường chứng khoán tăng so với ngày trước đó ẢNH: NGỌC THẮNG

Với động thái của Trung Quốc vừa thực hiện phá giá nhân dân tệ gần đây, ông Nguyễn Hữu Huân bày tỏ lo ngại đối với tỷ giá trong nước. Bởi nhân dân tệ giảm giá sẽ khiến hàng hóa của nước này hấp dẫn hơn ở các thị trường xuất khẩu các nước. Đồng nghĩa hàng VN xuất khẩu sang các nước cũng như hàng giá rẻ vào nội địa sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang hướng đến mục tiêu ổn định lãi suất, do đó giá USD có thể sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong tình huống kịch bản xấu, có thể giá USD tăng 5 - 7% trong năm. Mức này tương đương lãi suất tiền đồng nên người dân cũng không nên chuyển dịch sang nắm giữ ngoại tệ.

Tương tự, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Công ty chứng khoán Yuanta VN, cho rằng thị trường tài chính hiện nay biến động khó dự đoán. Nhà đầu tư trong và ngoài nước đều trong tư thế phòng thủ, đó là lý do giá cổ phiếu đi xuống còn giá vàng, ngoại tệ lại tăng. Chính vì vậy mà chênh lệch giữa các kênh, tài sản đã giãn ra khá xa. Giá các loại cổ phiếu trên thị trường hiện nay đang rẻ sau khi giảm giá trung bình từ 20 - 30%. Trước đó, tâm lý nhà đầu tư lo lắng về chính sách thuế quan của Mỹ nên ngay sau khi thông tin thuế chính thức có hiệu lực, áp lực lên thị trường dự báo sẽ giảm xuống. Trong trường hợp kết quả đàm phán về thuế của VN có chiều hướng tích cực, dòng tiền sẽ quay lại cổ phiếu bởi "rẻ mua - đắt bán". "Thông tin trên thị trường hiện nay liên tục biến động, thay đổi khá nhanh nên nhà đầu tư tham gia thị trường vàng, ngoại tệ hay cổ phiếu cũng cần hết sức thận trọng. Đặc biệt không sử dụng tiền vay để đầu tư, đồng thời không khuyến khích bán ra lúc này", ông Nguyễn Thế Minh cho hay.