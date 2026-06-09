Giá vé máy bay ‘giảm nhiệt’ theo giá nhiên liệu

Nhiều lựa chọn giá vé

Đặt vé đi Đà Nẵng ngắm lễ hội pháo hoa vào cuối tháng 6, chị Thu Hiền (Mỗ Lao, Hà Nội) vui vẻ khi chỉ phải chi tầm 11 triệu tiền vé cho 4 người, thấp hơn rất nhiều con số dự tính. "Đầu năm giá vé máy bay quá cao khiến tôi định chuyển hướng đi du lịch bằng ô tô cho tiết kiệm. Nhưng tháng trước khi thấy giá vé giảm chỉ khoảng 11 triệu nhờ book được vé tiết kiệm của Vietnam Airlines, cả nhà lại quyết định bay vào Đà Nẵng xem pháo hoa", chị Hiền chia sẻ.

Chi phí vé máy bay thường chiếm 40 - 60% tổng chi phí chuyến du lịch nội địa, nhất là các điểm du lịch như Phú Quốc, Côn Đảo. Việc tiết giảm được chi phí do giá vé máy bay giảm, khiến người dân đang có xu hướng quay trở lại du lịch bằng đường hàng không nhiều hơn.

Khảo sát trên trang web bán vé chính thức của Vietnam Airlines, khách hàng đã có thêm nhiều lựa chọn hơn với dải giá vé linh hoạt từ thấp đến cao. Đơn cử như đường bay hot Hà Nội - Đà Nẵng trong tháng 7, giá vé thấp nhất 1 chiều chỉ 1,4 triệu - 1,8 đồng/người tùy hạng phổ thông tiết kiệm hay tiêu chuẩn. Tính trung bình nếu chọn giờ bay thấp điểm, giá khứ hồi cho chặng bay du lịch này chỉ ở mức 2,8 - 3,2 triệu đồng/người.

Đặc biệt, không chỉ đa dạng các phân khúc giá, lượng ghế cung ứng rất lớn với nhiều lựa chọn. Như đường bay Hà Nội - Đà Nẵng cao điểm hè lên tới 26 - 27 chuyến mỗi ngày.

Giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng trong tháng 7 đang được Vietnam Airlines mở bán chỉ từ 2,9 triệu đồng ẢNH: VNA

Tương tự, chặng bay Hà Nội - TP.HCM mỗi ngày có tới hơn 30 chuyến mỗi chiều với dải giá vé đa dạng, số lượng ghế lớn tăng thêm lựa chọn cho hành khách. Giá vé hạng phổ thông của "đường bay vàng" này hiện chỉ còn xấp xỉ từ 4,5 triệu/khứ hồi/người; giảm tới 30 - 40% so với mức 6 - 7 triệu cao điểm tháng 3 - 4. Thời điểm đó, giá nhiên liệu Jet A1 vọt lên trên 200 USD/thùng (đặc biệt tháng 4 có thời điểm hơn 240 USD/thùng) đẩy giá vé máy bay nội địa và quốc tế lên cao chót vót.

Theo khảo sát trên ứng dụng mua vé máy bay Skyscanner, giá vé đối với “đường bay vàng” Hà Nội - TP.HCM trong tháng 7 hiện giảm tới 30 - 40% so với mức 6 - 7 triệu trong tháng 3 - 4

Với nhiều chặng bay vốn có giá khá đắt đỏ như Hà Nội - Phú Quốc hay Hà Nội - Cam Ranh (Nha Trang), giá vé đã giảm sâu so với thời điểm tháng 3 tới 40 - 50%. Đơn cử như chặng Hà Nội - Phú Quốc khứ hồi hạng phổ thông tiết kiệm trong tháng 7 đang được mở bán với mức giá chỉ từ 5,3 triệu đồng/khứ hồi. Chặng Hà Nội - Nha Trang mức giá mềm hơn chỉ từ 4,5 triệu đồng/khứ hồi.

Nếu so sánh, mức giá cao điểm hè cũng "dễ thở" hơn rất nhiều, mức giảm cao nhất tới 50 - 60% nếu so với đợt cao điểm 30.4 và cao điểm tết Nguyên đán 2026. Trước đó, giai đoạn đầu kỳ nghỉ lễ (25 - 29.4), giá vé phổ thông chặng Hà Nội - TP.HCM niêm yết lên tới 3,9 - 4,2 triệu đồng/vé, tức xấp xỉ 8 triệu đồng/khứ hồi. Một số chặng bay như TP.HCM - Đà Nẵng cũng ghi nhận mức giá 5 - 6 triệu đồng/khứ hồi, chặng Hà Nội - Đà Nẵng thậm chí lên tới 4,2 - 7,6 triệu đồng/khứ hồi. Chặng Hà Nội - Phú Quốc, giá vé lên tới 4,8 triệu đồng/chiều hạng phổ thông, tương ứng gần 9 triệu đồng/khứ hồi.

Theo các hãng hàng không, đóng góp lớn nhất cho việc vé máy bay giảm nhiệt ngay trong cao điểm hè nhờ giá nhiên liệu bay đang giảm nhanh. Tính đến cuối tháng 5, giá nhiên liệu JetA1 trung bình tuần giảm xuống còn 141,6 USD/thùng, giảm 11,4% so với tuần trước đó và giảm tới 24,8% so với cùng kỳ tháng trước. Dù mức giá này vẫn cao hơn so với trung bình năm ngoái, song đã giảm đáng kể nếu so với đỉnh giá hơn 240 USD/thùng hồi tháng 4 sau xung đột Trung Đông.

Du lịch hè bằng máy bay tăng vọt

Theo ước tính của Cục Hàng không Việt Nam, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng khoảng 35 - 40% tổng chi phí của hãng hàng không. Đà giảm tích cực của giá nhiên liệu khiến các hãng "dễ thở" hơn rất nhiều trong tính toán cơ cấu giá thành để giảm giá vé máy bay trong giai đoạn cao điểm hè.

"Mục tiêu của chúng tôi là phải giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí để đảm bảo hoạt động, đồng thời cố gắng không dồn áp lực giá vé lên hành khách, giúp người dân vẫn có thêm các lựa chọn khi tham gia các sản phẩm du lịch", ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ tại Hội thảo "Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới".

Nỗ lực giảm giá vé từ ngành hàng không và du lịch đang mang lại những tín hiệu rất tích cực. Theo dự báo, lượng khách du lịch hè bằng máy bay dự báo sẽ tăng mạnh.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến cao điểm hè từ 1.6 đến 15.8, sân bay dự kiến khai thác trung bình 720 chuyến bay mỗi ngày, tăng 15% so với lịch bay thông thường (khoảng 620 chuyến). Các đường bay nội địa chiếm khoảng 440 chuyến và quốc tế khoảng 280 chuyến mỗi ngày. Trong tháng 6, Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 115.000 lượt khách mỗi ngày với 670 chuyến bay. Từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8, sản lượng tăng lên khoảng 125.000 lượt khách mỗi ngày cùng 730 chuyến bay. Mức này cao hơn hè năm ngoái khi Tân Sơn Nhất khai thác trung bình gần 700 chuyến bay mỗi ngày, tương ứng gần 119.000 lượt khách, và thậm chí tiệm cận với kỷ lục khách hồi tết Nguyên đán.

Dữ liệu từ Traveloka - nền tảng du lịch lớn cũng cho thấy lượng khách đặt dịch vụ du lịch nội địa tăng tăng trưởng mạnh mẽ. Du khách có xu hướng ưu tiên những chuyến du lịch biển đảo chất lượng cao, các đô thị lớn và các địa điểm có nhiều sự kiện, lễ hội nổi bật như Đà Nẵng, Phú Quốc, TP.HCM hay Hà Nội, nhờ sự thuận tiện giao thông kết nối đường bộ và đường hàng không. Theo đại diện Vietnam Airlines, hành khách có nhu cầu di chuyển, du lịch hè nên đặt vé sớm để có trải nghiệm tốt nhất với mức giá hợp lý nhất.