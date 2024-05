Giá vé máy bay Việt Nam cao hay thấp so với các nước?

Theo Cục Hàng không Việt Nam, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của các hãng hàng không quốc tế, mức giá vé máy bay trên một số đường bay trong khu vực Đông Nam Á đều tương đồng với giá vé của Vietnam Airlines.

Cục Hàng không Việt Nam cho rằng giá vé máy bay chặng nội địa của Vietnam Airlines ngang các nước khu vực Đông Nam Á

Cụ thể, với đường bay Hà Nội - TP.HCM (hơn 1.100 km), giá phổ biến khoảng 66 USD/chiều, tương ứng 0,08 USD/chiều; giá cao nhất là 113 USD/chiều, tương ứng 0,12 USD/km. Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng (628 km), mức giá từ 0,12 USD/km đến 0,16 USD/km.

Mức giá này tương tự chiều bay Bangkok - Phuket của Thái Lan, khoảng 0,1 - 0,29 USD/km. Nhưng thấp hơn chặng bay Thượng Hải - Quảng Châu của Trung Quốc, khoảng 0,27 - 0,3 USD/km...

Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, giá vé/km trên các chặng nội địa của Vietnam Airlines đang áp dụng ở mức tương đương với các hãng trong khu vực Đông Nam Á, và thấp hơn đáng kể so với các hãng châu Âu và Bắc Mỹ.

Bảng so sánh giá vé/km các đường bay trục nội địa của VietnamAirlines và nước ngoài CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Giá vé máy bay toàn cầu dự báo sẽ tăng tiếp

Theo những nghiên cứu và đánh giá của Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA), giá vé máy bay trên thế giới hiện nay và trong thời gian tới sẽ có xu hướng tăng cao hơn so với thời điểm trước.

Nguyên nhân, do thiếu hụt đội máy bay trên diện rộng, chi phí nhiên liệu bay tăng cao. Diễn biến thực tế của giá nhiên liệu hàng không nói riêng và giá nhiên liệu cho vận tải (xăng, dầu) trong thời gian qua luôn ở mức cao hơn trước đây, trung bình 30 - 40USD/đơn vị nhiên liệu, sẽ rất khó trở lại mức giá như trước để kỳ vọng có thể góp phần hạ giá thành vận chuyển.

Sau khi kết thúc giai đoạn "du lịch trả thù" của hành khách sau thời gian bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 cùng với việc nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không đã ổn định và dần tăng trở lại.

Các hãng hàng không trên thế giới đã dần chuyển dịch chính sách giá vé từ việc chấp nhận thua lỗ để thu hút, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ với nhiều mức giá rẻ sang việc bảo đảm, cân đối tài chính và tạo nguồn cho sự tăng trưởng, phát triển trở lại với các mức giá dần cao hơn, đủ bù đắp chi phí vận hành.



Việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cũng làm phát sinh các chi phí không chỉ trong việc đào tạo, bổ sung lực lượng và giữ chân đội ngũ hiện tại.

Báo cáo xu hướng toàn cầu (Global Trend Report) do FCM Consulting (một công ty cung cấp dịch vụ lữ hành đa quốc gia) cũng cho biết, thời điểm cuối năm 2023, giá vé máy bay quốc tế hạng phổ thông đã tăng 17 - 25% so với năm 2019.

Cụ thể, tại một số khu vực như châu Á tăng 21%; Úc, New Zealand tăng 22%; châu Âu tăng 18%; Nam Mỹ tăng 25%; Bắc Mỹ tăng 17%.

Thống kê giá vé máy bay hạng phổ thông theo cặp thành phố của một số khu vực trên thế giới từ cuối năm 2023 cũng đã tăng, có chặng lên đến 40% so với năm 2019. Như Thượng Hải -Singapore 10%, Mumbai - New Delhi 20%, Mumbai - London 20%, New York - Frankfurt 17%, Los Angeles - New York tăng 40%...

FCM Consulting dự báo giá vé máy bay toàn cầu sẽ tăng 3 - 7% trong năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.

Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách Trước những lo ngại của hành khách về tăng giá vé máy bay trong tình hình hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần sớm xây dựng kế hoạch di chuyển, thực hiện mua vé qua các kênh bán vé chính thức và chủ động theo dõi thông tin về kế hoạch khai thác của các hãng hàng không để có những sắp xếp, điều chỉnh phù hợp và lựa chọn được các mức giá vé hợp lý. Trường hợp hành khách mua vé cao hơn quy định hoặc phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của hành khách trong quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không, hành khách cần thông tin đến Cục Hàng không Việt Nam, các cảng vụ hàng không khu vực hoặc các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng thẩm quyền để kịp thời xử lý, giải quyết theo số điện thoại đường dây nóng.