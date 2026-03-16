Giá vé tàu Sa Kỳ - Lý Sơn tăng: Đề nghị doanh nghiệp tính toán lại

Ngày 16.3, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có văn bản gửi Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa cùng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn yêu cầu rà soát, tính toán lại giá vé tàu cao tốc vừa được điều chỉnh tăng trong những ngày gần đây, nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu đã giảm so với thời điểm doanh nghiệp xây dựng bảng giá.

Tàu vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Tăng 30.000 đồng so với trước

Theo đó, sau khi nhận được bảng kê khai giá cước mới từ các doanh nghiệp, Sở Xây dựng đã có văn bản phản hồi, đề nghị các đơn vị vận tải xem xét tính toán lại mức giá. Nguyên nhân là tại thời điểm doanh nghiệp xây dựng bảng giá, giá dầu từng lên đến khoảng 30.000 đồng/lít, khiến chi phí vận hành tăng cao. Tuy nhiên hiện giá nhiên liệu đã giảm nên mức giá vé đang áp dụng có thể không còn phù hợp.

Do đó, Sở Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn rà soát lại cấu thành giá, điều chỉnh cho tương thích với biến động của giá xăng dầu nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân và du khách.

Trước đó, khi giá xăng dầu có những điều chỉnh tăng khá mạnh, các doanh nghiệp vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã thống nhất xây dựng bảng giá vé mới và bắt đầu áp dụng từ ngày 14.3, đồng thời thông báo đến Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan.

Khách lên tàu từ cảng Sa Kỳ đi đặc khu Lý Sơn ẢNH: HẢI PHONG

Theo bảng giá mới, giá vé một chiều từ Sa Kỳ - Lý Sơn áp dụng đối với khách du lịch là 237.000 đồng/vé, tăng 30.000 đồng so với trước. Trong đó, giá vé vận tải chiếm 215.000 đồng, phần còn lại là phí sử dụng cảng, nhà ga và các dịch vụ tiện ích khác.

Đối với người dân và cán bộ đang sinh sống, làm việc tại Lý Sơn, giá vé cũng được điều chỉnh tăng từ 183.000 đồng lên 205.000 đồng/vé/lượt. Như vậy, mỗi hành khách sẽ phải chi thêm 30.000 đồng cho một chiều đi và tăng thêm khoảng 44.000 đồng cho cả hành trình khứ hồi.

Các mức giá này đang được áp dụng đối với các tàu cao tốc gồm An Vĩnh Express, Super Biển Đông, Super 2 Biển Đông và Siêu tốc Hòa Bình.

Ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch

Trao đổi với PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết việc tăng giá vé tàu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi lại của người dân trên đảo khi ra vào đất liền để làm việc, học tập hay giao thương hàng hóa, mà còn có thể tác động đáng kể đến hoạt động du lịch.

Ông Huy cho rằng nếu giá vé duy trì ở mức cao trong thời gian dài, lượng khách du lịch đến Lý Sơn có thể giảm, kéo theo nhiều dịch vụ liên quan như lưu trú, ăn uống, vận tải và buôn bán của người dân địa phương cũng gặp khó khăn.

"Trước tình hình đó, chính quyền đặc khu Lý Sơn sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá lại mức giá vé tàu cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân cũng như góp phần duy trì ổn định hoạt động du lịch và phát triển kinh tế trên đảo", ông Huy nói.

Du khách đến du lịch tại đảo Lý Sơn ẢNH: HỮU THƯ

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Đình Xem, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải Biển Đông - đơn vị sở hữu hai tàu Super Biển Đông và Super 2 Biển Đông, cho biết giá vé tàu được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố chi phí, trong đó chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ họp với các đơn vị vận tải đang khai thác trên tuyến để xem xét lại các yếu tố cấu thành giá vé. Sau khi có thống nhất, doanh nghiệp sẽ thông tin cụ thể", ông Xem cho hay.

Hiện tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn có tổng cộng 7 tàu cao tốc do bốn hãng khai thác, gồm: Siêu tốc Hòa Bình, An Vĩnh Express, Super Biển Đông và Super 2 Biển Đông.



