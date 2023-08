Giá vé xem chung kết Dota 2 The International 2023 gây phản ứng dữ dội

Cộng đồng Dota 2 đang sôi sục và phấn khích khi The International 2023 đang đến gần. Vào ngày 19.8, nhà phát hành Valve đã tiết lộ những thông tin chi tiết rất được mong đợi về The International 2023. Sự kiện này sẽ bao gồm hai giai đoạn quan trọng: “The Road to the International” và "Sự kiện chính", đảm bảo một trải nghiệm nhập vai cho người tham dự.

The International 2023 sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 10 tới

Tuy nhiên, sự cuồng nhiệt đã đi kèm với một cơn bão phản ứng bởi sự tiết lộ gần đây về giá vé. Mức giá gây sốc là 699 USD (chưa có phụ phí) cho ba ngày tham gia đã khiến cộng đồng game bị sốc trên các nền tảng truyền thông xã hội và nhanh chóng biến thành các cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề này. Những người hâm mộ lâu năm, những người đã theo sát sự phát triển của Dota 2 giờ đây phải cân nhắc cho việc đầu tư một khoản tiền đáng kể như vậy cho một sự kiện chỉ kéo dài ba ngày.

Vé “The Road to the International” có giá 99 USD, không bao gồm phí. Cho phép người chơi truy cập vào Vòng loại quốc tế, một giai đoạn quan trọng của đường đến trận chung kết. Người tham dự có thể chọn mua vé ngày cụ thể của Vòng loại. Vé này bắt đầu bán vào ngày 28.8.

Vé ba ngày tham gia "Sự kiện chính" là vòng chung kết The International 2023 có giá 699 USD. Người mua được cấp quyền truy cập vào cả ba ngày chung kết hoành tráng tại Nhà thi đấu Climate Pledge mang tính biểu tượng ở Seattle (Mỹ). Tham dự đủ 3 ngày, người chơi nhận một phần thưởng kho báu của Crimson Witness 2023. Vé bắt đầu bán từ ngày 25.8.

Quang cảnh The International 2022 diễn ra tại Singapore

Câu hỏi không thể chối cãi của mọi người là: “Tại sao?”. Quyết định tăng giá vé của nhà phát hành Valve đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Nó có thể được lý giải vì sự phát triển mạnh mẽ của Dota 2 và hệ sinh thái eSports rộng lớn hơn không, hay đây là một nỗ lực để bù đắp doanh thu bị mất do không có khán giả xem trực tiếp hồi năm trước?

Một số người chơi khác suy đoán rằng Valve đang muốn bù đắp cho những thay đổi trong mô hình doanh thu, chẳng hạn như việc họ ngừng bán Battle Pass (gói nhiệm vụ), vật phẩm mà trước đây là một nguồn thu nhập đáng kể cho Dota 2.



Người thường xuyên phát trực tiếp Dota 2 Janne “Gorgc” Stefanovski thì cho quan điểm thực dụng. “Gorgc” cho rằng quyết định của Valve cuối cùng cũng là do quy luật cung - cầu. Nếu mọi người sẵn sàng trả giá để mua vé, mọi việc đã được chứng minh rõ ràng.

“Không phải là bánh mì đâu các bạn à? Nếu bánh mì đắt tiền, thì bạn hãy nổi loạn”, "Gorgc" hóm hỉnh nhận xét. Ngoài ra, "Gorgc" còn dự đoán rằng vé sẽ bán hết nhanh chóng, bất chấp giá cao. Theo anh, việc này sẽ minh chứng cho việc người chơi vẫn quan tâm và hâm mộ Dota 2 và sẵn sàng đầu tư để có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sự kỳ diệu của The International.