Giá vé xem Messi thi đấu cực nóng ngay khi có lịch thi đấu MLS mùa 2024

"Đây chỉ là mức giá vé thông thường, giá vé hàng ghế VIP tại giải MLS và ở một số giải đấu khác như Leagues Cup có Inter Miami thi đấu, mức giá vé sẽ lên tới hàng ngàn USD. Sức hút xem Messi tăng từng ngày, CĐV Mỹ sẵn sàng chi số tiền lớn để chứng kiến danh thủ này thi đấu trực tiếp trên sân", tờ Marca cho biết.

Messi thu hút khán giả Mỹ ngay khi đến Inter Miami từ tháng 7.2023 AFP

Theo lịch thi đấu giải MLS 2024 công bố mới đây, CLB Inter Miami bắt đầu mùa giải mới từ ngày 21.2.2024 với trận gặp CLB Real Salt Lake trên sân nhà DRV PNK.

"Vé xem trận đấu này cùng một số trận đầu mùa giải MLS của Inter Miami dao động ở mức thấp nhất từ 79 USD (khoảng 1,9 triệu đồng) đến vài trăm USD, theo ghi nhận của trang bán vé trực tuyến Vivid Seats. Trong khi đó, giá vé xem Messi đắt nhất hiện nay là trận Inter Miami gặp New York City FC, với giá vé bán thấp nhất đã lên tới 419 USD (hơn 10 triệu đồng)", tờ Marca tiết lộ.

"Điều đáng nói là trận đấu này đến ngày 21.9.2024 mới diễn ra trên sân Yankee ở The Bronx, New York. Nhưng do sự xuất hiện của nhiều nhân vật mang tính biểu tượng muốn xem Messi thi đấu, đã khiến giá vé trận đấu nóng sốt từ rất sớm. Giá vé này (hơn 10 triệu đồng) cũng là mức khởi điểm cho trận Inter Miami gặp CLB Sporting Kansas City trên sân khách ngày 13.4.2024", tờ Marca cho biết.

Lịch thi đấu mùa giải MLS 2024 của CLB Inter Miami CLB Inter Miami

"Cho đến nay, vé xem Messi thi đấu mùa giải 2024 được xem là mức giá hợp lý cho một bộ phận giới CĐV CLB Inter Miami, đặc biệt với các trận ở sân nhà DRV PNK, bởi họ đủ khả năng mua vé vào xem.

Nhưng hiện nay chỉ còn các vé lẻ bán từng trận và sẽ được CLB Inter Miami thông báo bán trước mỗi trận đấu. Vé nguyên mùa của Inter Miami đã được bán hết từ đầu tháng 12.2023. Trong khi những loại vé VIP ở các hàng ghế đầu gần khu vực cầu thủ thi đấu và ban huấn luyện, mức giá đã lên vài ngàn USD và sẽ còn tiếp tục tăng", tờ Marca chia sẻ.