Áo đấu vô địch World Cup của Messi bán đấu giá được bao nhiêu tiền?

"Các chiếc áo đấu này được Messi sử dụng trong hiệp đầu mỗi trận đấu của đội tuyển Argentina tại World Cup 2022, trong đó có cả chiếc áo đấu sử dụng ở trận chung kết với đội tuyển Pháp. Tổng cộng mức giá bán cuối cùng cho những chiếc áo đấu này là 7,8 triệu USD (khoảng hơn 189 tỉ đồng), cũng là mức giá cao nhất cho một món kỷ vật thể thao được bán trong năm 2023", thông báo của công ty đấu giá Sotheby's cho biết.

6 chiếc áo đấu của danh thủ Messi được bán đấu giá AFP

"Những chiếc áo này không chỉ là lời nhắc hữu hình về một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của lịch sử thể thao, mà còn có mối liên hệ với thời điểm đỉnh cao sự nghiệp của cầu thủ được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại", Brahm Wachter, người đứng đầu Công ty đấu giá Sotheby's, chia sẻ trong thông báo bán đấu giá những chiếc áo của Messi tại World Cup 2022.

6 chiếc áo của danh thủ người Argentina được trưng bày tại trụ sở của Sotheby's ở TP.New York (Mỹ), trong cuộc đấu giá trực tuyến kéo dài 2 tuần vừa kết thúc. Danh tính người mua các chiếc áo này không được tiết lộ.

Mức giá 7,8 triệu USD được xem thấp hơn dự kiến của nhà tổ chức bán đấu giá bởi họ kỳ vọng sẽ bán được khoảng 10 triệu USD.

Kỷ lục về món đồ kỷ niệm thể thao được bán đấu giá hiện vẫn thuộc về VĐV bóng rổ huyền thoại Michael Jordan (người Mỹ). Chiếc áo của Michael Jordan mặc thi đấu ở trận chung kết giải NBA năm 1998 được bán với giá 10,1 triệu USD cũng tại Công ty Sotheby's ở New York năm 2022.

Messi 36 tuổi, đang thi đấu cho CLB Inter Miami ở giải MLS (Mỹ) AFP

Công ty Sotheby's cũng cho biết, một phần số tiền bán 6 chiếc áo đấu của Messi sẽ được quyên góp cho Dự án UNICAS. Đây là dự án do Bệnh viện Nhi đồng Sant Joan de Deu ở TP.Barcelona (Tây Ban Nha) khởi xướng, với sự hỗ trợ của Quỹ Messi, nhằm giúp đỡ trẻ em mắc các bệnh hiếm gặp.

Messi đang thi đấu cho CLB Inter Miami ở giải MLS (Mỹ). Anh đã có đến 17 năm thi đấu cho CLB Barcelona. Danh thủ người Argentina vừa đoạt Quả bóng vàng lần thứ 8 trong sự nghiệp, và tiếp tục lọt vào tốp 3 tranh giải The Best 2023 (Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm) do FIFA tổ chức.