FIFA giải thích lý do Messi vào tốp 3 tranh giải The Best 2023 ở tuổi 36

Ngày 14.12, FIFA công bố Messi ở tuổi 36 và đang thi đấu cho CLB Inter Miami tại Mỹ, lọt vào tốp 3 tranh giải The Best 2023 cùng với 2 ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu là tiền đạo Erling Haaland (CLB Man City) và Kylian Mbappe (PSG).

Messi (giữa) vào tốp 3 tranh giải The Best 2023 FIFA

Giải The Best 2023 được FIFA tính thành tích kể từ ngày 19.12.2022 đến 20.8.2023. Thời điểm này bắt đầu chỉ 1 ngày ngay sau trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Messi cũng là người đã đoạt giải The Best 2022 nhờ chiến tích cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, khi FIFA tính thành tích từ ngày 8.8.2021 đến 18.12.2022.

Do đó, ở giải The Best 2023, sức ảnh hưởng từ chức vô địch World Cup 2022 của Messi không còn tác động nữa. Tuy nhiên, vì sao anh vẫn tiếp tục nằm trong tốp 3 đề cử?

FIFA đã giải thích: "Trở lại sau World Cup 2022, nơi Messi làm mê hoặc khán giả toàn cầu ở tuổi 36, anh đã cùng CLB PSG vô địch giải Ligue 1. Đây là lần thứ 2 anh đoạt danh hiệu này trong thời gian thi đấu ở Pháp. Messi cũng có tên trong đội hình tiêu biểu giải Ligue 1 và đứng đầu danh sách vua kiến tạo bàn thắng tại giải đấu.

Thử thách lớn và mới nhất cho sự nghiệp của Messi xuất hiện từ tháng 7.2023, khi anh ghi hơn 100 bàn thắng cho đội tuyển Argentina và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại ở 5 giải đấu hàng đầu tại châu Âu".

"Messi đã vượt Đại Tây Dương để gia nhập CLB Inter Miami, một vụ chuyển nhượng được chào đón bởi sự cuồng nhiệt của giới CĐV khắp khu vực Bắc Mỹ. Anh cũng tạo ra những trận đấu hay nhất mọi thời đại của môn bóng đá, giúp khán giả khắp mọi nơi luôn cuồng nhiệt theo dõi những bước chạy vĩ đại dù đã 36 tuổi", FIFA viết tiếp trong phần giải thích về sự có mặt của Messi trong tốp 3 tranh giải The Best 2023.

Messi và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino AFP

Trong khi đó, tiền đạo Erling Haaland có ưu thế là cú ăn ba lịch sử cùng CLB Man City (vô địch Champions League, Ngoại hạng Anh và Cúp FA). Chân sút người Na Uy cũng ghi đến 52 bàn trong 53 trận ở các giải đấu này, đoạt giải Chiếc giày vàng châu Âu, Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh và đoạt cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc và cầu thủ trẻ xuất sắc giải Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Mbappe của PSG cũng nằm trong tốp 3, nhưng không được đánh giá cao, vì chỉ ghi 17 bàn trong 20 trận tại Ligue 1, cùng 2 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc và Vua phá lưới giải Ligue 1.

Giải The Best 2023 của FIFA được bầu chọn dựa trên lá phiếu của HLV, đội trưởng các đội tuyển quốc gia, các nhà báo từ các liên đoàn thành viên và khán giả bình chọn trực tuyến. Lễ trao giải The Best 2023 tổ chức ở London, Anh vào ngày 15.1.2024.