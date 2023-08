Giá vé xem U.23 Việt Nam đá vòng loại châu Á rất hợp lý, mua dễ dàng

U.23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U.23 châu Á 2024 vào tháng 9 tới, khi lần lượt đối đầu U.23 Đảo Guam (6.9), U.23 Yemen (9.9) và U.23 Singapore (12.9) trong khuôn khổ bảng C. Đáng chú ý, toàn bộ các cuộc so tài trong bảng C của U.23 Việt Nam đều diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).



Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng công bố giá vé xem các trận của U.23 Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á trên sân Việt Trì, lần lượt có các mệnh giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng/vé.

Vé sẽ được bán trực tiếp tại quầy ở sân Việt Trì) từ 9 giờ ngày 3.9 đến ngày 12.9, hoặc hoạt động bán vé có thể kết thúc sớm hơn trong trường hợp hết vé. Bảng C vòng loại U.23 châu Á gồm 6 trận, được tổ chức trong 3 buổi. Mỗi vé sẽ được vào xem 1 buổi, gồm 2 trận đấu.

U.23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2024 HỒNG NAM

Ngoài bán trực tiếp tại quầy, ban tổ chức còn bán vé qua đường công văn. VFF ủy quyền cho Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ tiếp nhận công văn đăng ký mua vé của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành của tỉnh Phú Thọ, hạn cuối là 16 giờ ngày 28.8 (trong giờ hành chính). Thời gian trả vé qua đường công văn là từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 5.9 tại phòng họp bể bơi Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ.

U.23 Việt Nam sẽ tập trung đầy đủ lực lượng ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ từ ngày 29.8. Sau đó toàn đội sẽ lên đường di chuyển đến Phú Thọ vào ngày 31.8 để làm quen với điều kiện thi đấu tại đây.

Lần gần nhất một cấp độ đội tuyển Việt Nam thi đấu ở sân Việt Trì (Phú Thọ) là tại SEA Games 31, khi U.23 Việt Nam đã đấu 4 trận vòng bảng (gặp U.23 Indonesia, U.23 Philippines, U.23 Myanmar và U.23 Timor Leste) cùng trận bán kết gặp U.23 Malaysia. Sân Việt Trì mang lại "điềm lành" cho U.23 Việt Nam, khi đội bất bại cả 5 trận đấu nói trên (thắng 4, hòa 1), không thủng lưới bàn nào.

U.23 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu có lần thứ 5 liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết U.23 châu Á, sau 4 lần tham dự trước đây vào các năm 2016, 2018, 2020 và 2022.