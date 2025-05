Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Chiều 5.5, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu mới, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu giảm nhẹ từ 15 giờ hôm nay 5.5 ẢNH: PHAN HẬU

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.154 đồng/lít, giảm 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 432 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.586 đồng/lít, giảm 52 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 17.359 đồng/lít, giảm 165 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.564 đồng/lít, giảm 151 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 16.198 đồng/kg, giảm 326 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 24.4 - 4.5 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng dầu trong tháng 6; chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa của các đối tác thương mại dẫn đến những lo ngại về suy thoái kinh tế...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên xuống tùy vào mặt hàng, nhưng xu hướng chung là giảm.

Trong kỳ điều hành này, Bộ Công thương quyết định không chi, không trích Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Bộ Công thương cho rằng quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nói trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.